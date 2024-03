Mbappé muet sur le transfert au Real, Rothen dévoile la raison

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Si personne ne doute du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, l'attaquant parisien reste muet sur ce dossier. Un silence du à la Ligue des champions selon Jérôme Rothen et à la possibilité d'une affiche PSG-Real Madrid en finale.

Manquer de confiance ne semble pas faire partie de l'ADN de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG prend souvent la parole publiquement et assume toujours ses prises de position. C'est aussi le cas en coulisses comme cela a été démontré ces dernières semaines. Mbappé est allé voir en personne son président Nasser Al-Khelaifi pour lui révéler qu'il allait quitter le PSG en fin de saison. Néanmoins, Mbappé est beaucoup moins bavard concernant sa future destination l'été prochain. Tous les observateurs s'accordent à dire qu'il a déjà plus ou moins signé au Real Madrid. Cependant, Kylian Mbappé n'a pas envie d'évoquer le sujet et d'avouer ce transfert.

Mbappé ne veut pas perturber la C1 du PSG

Un silence étonnant alors que c'est un secret de polichinelle et que le joueur du PSG n'est jamais gêné devant les médias. Pourquoi être aussi mystérieux et silencieux tout d'un coup ? Jérôme Rothen, souvent proche du clan Mbappé, a donné un début d'explication. Kylian Mbappé ne veut pas évoquer son avenir au Real Madrid tant qu'il existe une possibilité que son futur club affronte son actuel club, le PSG, en Ligue des champions.

🗨️ "Tant qu'il y a une possibilité de voir un PSG - Real Madrid en Ligue des champions, il n'annoncera rien"@RothenJerome réagit à la conférence de presse de Kylian Mbappé. pic.twitter.com/K2m0HFTnqL — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 22, 2024

« Il n’a pas dit grand-chose en effet parce qu’il ne peut pas. On est habitué à ce qu’il soit assez honnête. J’apprends rien à personne en disant qu’il va signer au Real Madrid. Il l’annoncera avant l’Euro et, je vais vous dire, il l’annoncera quand le PSG sera éliminé de la Ligue des champions s’il ne va pas en finale. Ou si le Real Madrid est éliminé de la Ligue des champions contre Manchester City ou en demi-finale et qu’il n’y a pas de confrontation en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Mais, tant qu’il y a une possibilité de PSG-Real Madrid, il n’annoncera rien ! », a t-il développé dans Rothen s'enflamme sur RMC. Une sage décision qui lui enlèvera un peu de pression médiatique et populaire si un PSG-Real Madrid est effectivement au programme de la prochaine finale de C1.