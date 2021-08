PSG : Messi coûte une fortune, Mbappé impossible à prolonger ?

Dans : Kylian Mbappé.

Lionel Messi, arrivé ce mardi à Paris et dont la signature est désormais imminente, peut-il pousse Kylian Mbappé au Real Madrid ? Du côté de la capitale espagnole on veut y croire.

Le Paris Saint-Germain a proposé un contrat de trois ans à Lionel Messi avec un salaire de 40 millions d’euros annuels et la Pulga a visiblement été convaincu par l'offre du PSG puisqu'il est désormais en France, et plus précisément dans un palace de la capitale où il s'est rendu après avoir passé sa visite médicale et salué les fans du PSG à côté du Parc des Princes. Mais selon les informations obtenues par le journal AS, un club espagnol suit de très près le dossier Lionel Messi et sa signature au Paris Saint-Germain. Il ne s’agit plus du FC Barcelone, qui a vu partir sa star, mais bien… du Real Madrid. Car pour Florentino Pérez, la venue de Messi au PSG pourrait être une excellente nouvelle. Le président merengue est convaincu qu’avec les charges engendrées par la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain ne sera plus en mesure de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui expire en juin 2022.

Messi au PSG, c'est bon... pour le Real Madrid

Il faut dire que le PSG a empilé les joueurs avec des salaires faramineux depuis le début du mercato avec les signatures de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ou encore la prolongation de contrat de Neymar, qui assure un salaire de 30 millions d’euros par an à la star brésilienne pour les quatre années à venir. Pour le quotidien madrilène, il est donc acquis que Kylian Mbappé ne prolongera pas. L’équation économique sera difficile à résoudre, mais pas seulement. La star tricolore, qui répète à longueur de temps qu’il souhaite avoir plus de responsabilités et dont l’ambition le pousse à être au cœur du projet du PSG, pourrait décider que tout cela devient trop compliqué à Paris avec la venue de Lionel Messi. Sa relation privilégiée avec Neymar va également être menacée par la signature de l’Argentin, très grand ami du n°10 de Paris. Autant dire que le dossier Leo Messi fait saliver le Real Madrid, plus confiant que jamais à l’idée de s’offrir Kylian Mbappé pour zéro euro dans un an.