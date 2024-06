PSG ‍: Mbappé vide son sac, Nasser Al-Khelaïfi prend cher ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a pris la parole ce mardi avec l'équipe de France, et il a donné le fond de sa pensée sur la saison qu'il vient de vivre au PSG. Prolonger était impossible, surtout avec l'attitude de Nasser Al-Khelaïfi.

Maintenant qu’il est totalement libéré des obligations avec son club, Kylian Mbappé a pris la parole ce mardi en conférence de presse. Bien évidemment, avant le match à Metz contre le Luxembourg, il a surtout été question de son avenir, de sa situation personnelle, de sa signature au Real Madrid et de sa saison avec le PSG. A ce sujet, les choses ont été clairement dites alors que jusqu’à présent, l’attaquant parisien n’avait jamais répondu à de telles questions. L’ancien monégasque avoue que le début de la saison a été difficile, et que la passe d’armes avec Nasser Al-Khelaïfi l’a clairement marquée. Notamment quand il a manqué la tournée au Japon et les premiers matchs de championnat, avant de trouver un accord à l’arrache pour reprendre le chemin de l’entrainement.

« On m’a parlé violemment »

« On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif. J'entends les critiques. Je pense être la meilleure personne qui analyse mes performances donc c'est sûr que c'est moins haut dans mes standards. Juste le fait de jouer c'était une grande fierté. Mais c'est sûr que l'année prochaine je ne me contenterai pas d'une année comme ça », a promis Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas faire pitié avec ses déclarations sur sa période difficile au PSG, mais souligne tout de même que le club ne l’a pas bien considéré et que c’est une réalité qu’il souhaite désormais dire à haute voix.

« Au PSG je n'étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu, j'ai toujours été heureux. Mais des choses me rendaient malheureux. Mais un joueur comme moi ne pouvait pas le montrer car je suis un leader. On me suivait donc j'ai essayé d'être le plus positif possible. Le coach, les joueurs et les salariés du club m'ont soutenu. Ce serait un peu batard de venir et de cracher en disant que j'étais malheureux. Mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux », a expliqué Kylian Mbappé, dont les déclarations permettent de comprendre un peu mieux pourquoi la tension est palpable à l’heure actuelle sur la situation financière entre les deux parties, et sa volonté de quitter le PSG sans vraiment rendre hommage à Nasser Al-Khelaïfi dans sa vidéo d’adieu. C’était donc bien volontaire et l’attaquant désormais au Real Madrid a la rancune tenace.