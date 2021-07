PSG : Mbappé toujours Parisien, FIFA 22 prend les paris

Dans : Kylian Mbappé.

Pour la deuxième année consécutive, EA Sports a choisi Kylian Mbappé comme tête d’affiche. L’attaquant français occupera la jaquette du jeu FIFA 22. Malgré un Euro décevant, il demeure l’un des joueurs les plus « bankables » de la planète, et sa jeunesse lui permet aussi d’être un maillon capital des annonceurs pour les marques. Pour FIFA 2021, Mbappé avait donc eu cet honneur d’apparaître sur la jaquette du jeu dans sa version mondiale. Ce sera une nouvelle fois le cas pour l’édition 2022. Une mise en avant qu'il faudra donc assumer sur les terrains, alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d'empiler des buts, tandis que Erling Haaland fait partie de la vague montante des jeunes prometteurs. Mais pour les annonceurs, le numéro 7 du PSG a encore une longueur d'avance sur les autres.

Et les plus observateurs remarqueront que la star apparaîtra sous le maillot du Paris Saint-Germain. On sait pourtant que l’avenir du Parisien n’est pas totalement certain puisqu’il refuse de prolonger son contrat qui expire l’année prochaine. Mais à l’image du président Nasser Al-Khelaïfi, le créateur de jeux vidéo semble sûr de lui concernant l’avenir du gamin de Bondy. Une présentation qui a bien évidemment fait bondir en Espagne, où on estime qu'il y a un réel suspense au sujet de la situation contractuelle de l'attaquant français du PSG. Ce n'est pas le cas pour EA Sports, qui est sur la même longueur d'onde que le club francilien à ce niveau.