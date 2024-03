PSG ‍: Mbappé prolongé, l'Emir du Qatar fait une dernière offre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a fait fort ce week-end en signant un triplé lors de la victoire du PSG à Montpellier. De quoi forcément faire cogiter le propriétaire du club de la capitale.

L'Espagne frissonne ce lundi après avoir vu la nouvelle masterclass du numéro 7 du Paris Saint-Germain, la perspective de voir Kylian Mbappé évoluer la saison prochaine sous le maillot du Real Madrid donnant forcément le vertige à la Liga. D'autant plus que savoir que l'attaquant français arrivera librement, mais pas gratuitement, du PSG, est un motif d'excitation supplémentaire. Toutefois, certains hésitent à crier victoire dans ce dossier, craignant que du côté du Qatar on tente le tout pour le tour afin de faire changer d'avis le meilleur buteur de l'histoire du club. Même si Kylian Mbappé a prévenu directement Nasser Al-Khelaifi qu'il allait partir à la de la saison 2023-2024, une intervention directe de Doha peut changer la donne, c'est du moins ce que plusieurs journalistes madrilènes craignent. Et ce lundi, l'Emir du Qatar aurait décidé de tenter le coup.

C'est Fayza Lamari, la maman et représentante de Kylian Mbappé, qui aurait reçu personnellement un appel de Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar. Luis Alberto Lopez, journaliste pour Defensa Central, prétend qu'après le triplé de dimanche soir, Doha a proposé à la mère de Kylian Mbappé une offre salariale revue à la hausse de 10%. Mais, malgré l'insistance du dirigeant qatari, c'est une nouvelle fois une réponse négative qui aurait été faite. « Cette offre tenterait n’importe qui, mais pas Kylian Mbappé qui souhaite signer au Real Madrid. L'argent ne sera pas un obstacle, car le footballeur en a déjà gagné beaucoup à Paris. Et à Madrid, il gagnera bien, sa vie, même si à court terme son salaire sera inférieur à ce que le PSG lui propose », précise notre confrère, qui n'a donc aucun doute sur la venue du joueur français de 25 ans l'été prochain au Real Madrid.

L'Espagne est déjà fan de Mbappé

Ce lundi, la presse espagnole dans son ensemble a salué la nouvelle performance de la star du Paris Saint-Germain et les médias sportifs, qu'ils soient proches du Real Madrid ou du FC Barcelone parlent de Kylian Mbappé à la Une. Il est vrai que la prochaine confrontation entre le PSG et le Barça hante déjà les esprits des supporters des deux clubs. Tandis que les Merengue croisent les doigts pour que leur futur joueur fasse déjà pleurer le club catalan, ceux de Barcelone veulent eux prouver que Mbappé ne leur fait pas peur que ce soit avec Paris ou la saison prochaine avec Madrid.