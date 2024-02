Mbappé fait un rêve fou, le Qatar met le champagne au frais ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Désireux de partir comme un seigneur, Kylian Mbappé cherche la bonne solution pour rendre le PSG et ses propriétaires heureux. Au point de penser à prolonger d'un an avec le PSG ?

Kylian Mbappé l’a fait savoir à ses dirigeants et même à ses coéquipiers, il compte bien changer de club l’été prochain. Aucune annonce officielle n’a eu lieu, ni chez le joueur, ni dans son club du Paris SG, où on a néanmoins digéré la nouvelle avec le plus de sérénité possible. Désormais, le suspense est maigre quant à sa prochaine destination, sachant que le Real Madrid se prépare à le récupérer pour les prochaines saisons. Mais l’accord n’est pas encore là, ni sur le plan salarial, ni sur le plan des droits à l’image ou d’une éventuelle participation aux Jeux Olympiques, ce qui tient à coeur de l’ancien monégasque.

Une première prime à 90 ME pour le PSG

Timidement, des clubs anglais viennent aux renseignements, histoire de couper l’herbe sous le pied si jamais le ton devait monter entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Mais un autre scénario est en train de voir le jour, même s’il parait tout de même bien alambiqué pour se concrétiser dans les prochaines semaines. Selon Le Quotidien Du Sport, Kylian Mbappé se pose actuellement des questions sur la manière de procéder pour ne pas partir sans rapporter un seul euro au PSG. L’idée de reverser une partie de sa prime à la signature, en plus d’avoir renoncé à sa prime de fidélité pour 90 millions d’euros tout de même, a été un temps évoquée. Mais sur le plan juridique, elle serait très compliquée à mettre en place.

Cette situation et le fait que l’attaquant de l’équipe de France cherche une solution pour rendre la monnaie de sa pièce au Paris SG, ont ouvert des discussions pour une prolongation de contrat garantissant toutefois son départ, mais dans le cadre d’un transfert, l’été prochain. Cette prolongation ne porterait que sur une saison selon le média spécialisé sportif, et permettrait au club de la capitale de récupérer une somme rondelette, qui serait toutefois inférieure à 100 millions d’euros. Dans le même temps, le Real Madrid ne serait pas forcément perdant, car c’est la prime à la signature, à laquelle Mbappé était prêt à renoncer pour une partie, qui serait baissée assez nettement. En revanche, le PSG serait le grand gagnant en étant payé directement par Florentino Pérez.

Cette opération permettrait à l’ancien monégasque de partir en grand seigneur et en évitant l’image du joueur qui n’a pas rapporté à une formation où il a passé sept ans. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et représentant des investisseurs qataris, rêve en tout cas d’une telle solution, même si le Real Madrid risque de ne pas trop apprécier le procédé. Et ensuite, les détours du contrat de cette éventuelle prolongation risqueraient, eux aussi, d’être compliqués juridiquement pour garantir à 100 % son arrivée en Espagne dans quelques mois. Mais cela pourrait arranger le joueur, qui resterait un peu plus longtemps sous contrat avec le PSG, et s’assurerait aussi la possibilité de disputer les Jeux Olympiques par la même occasion si son arrivée à Madrid devrait trainer un peu.