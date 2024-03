Kylian rends le brassard ‍! Dugarry agresse Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Face à l'Allemagne puis au Chili, Kylian Mbappé a été très décevant. Le capitaine de l'Equipe de France n'a pas pesé sur les deux matchs et a parfois manqué de motivation sur le terrain. De quoi énerver Christophe Dugarry.

Mardi soir, l'Equipe de France s'est relancée en battant le Chili 3-2. Elle a pu compter sur un Randal Kolo Muani de gala, à défaut d'un autre attaquant parisien Kylian Mbappé. Le capitaine de l'Equipe de France n'a pas assez pesé sur la rencontre et n'a surtout pas réussi à marquer. C'est inquiétant pour Mbappé après une prestation déjà terne et sans but contre l'Allemagne samedi dernier. Techniquement brouillon, Kylian Mbappé n'a pas semblé complètement concerné par le match contre le Chili. Si certains pointent la responsabilité du Vélodrome, impitoyable avec le joueur du PSG, d'autres observateurs ne trouvent aucune excuse à Kylian Mbappé.

Captain Mbappé doit être à 100% avec les Bleus

C'est notamment le cas de Christophe Dugarry. Le consultant de RMC n'a pas été tendre avec Kylian Mbappé suite à ses deux prestations en demi-teinte. Plus que tout autre joueur français, Mbappé doit avoir envie de se donner à fond sous le maillot tricolore. Il est le capitaine de l'Equipe de France. Un statut et un rôle qui méritent une implication maximale, surtout quand on a tout fait pour récupérer le brassard laissé vacant par Hugo Lloris.

💥 🇫🇷 Christophe Dugarry : "Je crois que Mbappé n'a pas compris le rôle d'un capitaine. C'est être exemplaire, et montrer l'exemple." #RMClive pic.twitter.com/zaA3Gj2SwD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2024

« Ce que je lui reproche, ce n’est pas de choisir ses matchs mais c’est de mal les choisir. Tu peux pas être au top tout le temps, ça je le comprends. Après, tout le monde n’est pas capitaine de l’Équipe de France, tout le monde n’a pas fait des pieds et des mains pour l’être. Tout le monde ne s’est pas revendiqué comme le futur, le futur du futur, le meilleur des meilleurs. […] On était habitué à un Mbappé qui marche, qui n’est pas du tout concerné par le côté défensif. Là, on a carrément un Mbappé qui s’en fiche. Quand tu as le brassard de l’Equipe de France, je trouve que c’est inadmissible ! T’as un minimum à faire dans l’attitude. Je crois que Mbappé n’a pas compris quel était le rôle d’un capitaine. Capitaine avant tout, c’est être exemplaire et c’est montrer l’exemple. Montrer une attitude aussi déplorable sur deux matchs, une non-envie de jouer et de faire un minimum d’efforts, je trouve cela anormal », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Une manière de suggérer que Didier Deschamps aurait du choisir Griezmann comme capitaine, lui qui a tant manqué aux Bleus cette semaine.