PSG ‍: Mbappé convoqué à 10h, la réponse tombe brutalement

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Mis de côté pendant la tournée de pré-saison, Kylian Mbappé va continuer à faire chambre à part avec les membres du groupe pro du Paris Saint-Germain. C'est la décision impitoyable du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi.

Dans le bras-de-fer qui oppose Kylian Mbappé au club de la capitale française depuis le début de l’été, personne ne veut lâcher. Chaque partie reste sur ses positions, et le champion du monde 2018 est bien parti pour débuter la saison loin des terrains. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, Mbappé va bel et bien rester à l’écart du groupe pro ce lundi à la reprise de l’entraînement. À partir de 10 heures, Mbappé s'entraînera à part, avec les autres membres du « loft », au centre d’entraînement de Poissy, alors que les hommes de Luis Enrique auront rendez-vous à 17 heures pour lancer la dernière semaine de préparation avant la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain. Dans ce premier groupe, seuls les « joueurs qui font partie des projets du club », qui sont « engagés dans l'institution et qui sont attachés à l'esprit collectif/d'équipe » sont convoqués. Ce qui signifie donc que Mbappé ne coche pas toutes ces cases.

Mbappé en tribunes samedi contre Lorient ?

🚨 Kylian Mbappé restera bien à l'écart du groupe pour la grande reprise du PSG ce lundi, au centre d'entraînement de Poissy.https://t.co/pfM2UHCPSL — RMC Sport (@RMCsport) August 6, 2023

La cassure entre le PSG et l’attaquant français est donc bien réelle. Il faut dire qu’aucune discussion n’a eu lieu entre les deux camps ces derniers jours, chacun campant sur ses positions de base. Pourtant, la direction du PSG a fait des propositions tout en tentant de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Par exemple, Paris a proposé à son meilleur élément de signer un nouveau contrat avec une clause de « vente garantie pour la fin de cette saison ». Une offre repoussée par le clan Mbappé, qui ne veut pas entendre parler de départ cet été ni de prolongation de contrat au-delà de 2024. Autant dire que Mbappé se prépare à vivre la reprise de la Ligue 1 depuis les tribunes du Parc des Princes samedi prochain à l’occasion de la réception de Lorient.