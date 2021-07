PSG : Mbappé au Real, un incroyable pourcentage

Dans : Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas officiellement positionné au sujet de son avenir.

Chaque jour, les rumeurs fusent au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain dans la presse espagnole. Il faut dire que le Real Madrid n’a pas renoncé au recrutement de Kylian Mbappé. Malgré le départ de Zinedine Zidane, le président merengue Florentino Pérez espère toujours rafler la mise. Comme il l’avait fait avec Eden Hazard il y a deux ans, le dirigeant espagnol de 74 ans veut recruter Mbappé à prix réduit en raison de sa situation contractuelle, s’appuyant sur son refus de prolonger à Paris. Ancien gardien du Real Madrid, Paco Buyo semble informé sur l’évolution du dossier. Et dans l’émission El Chiringuito, il a dévoilé que Kylian Mbappé avait environ une chance sur deux de rallier la capitale madrilène lors du mercato estival.

« Je vois 50% de chances qu’il signe au Real Madrid cet été » a-t-il expliqué à la télévision espagnole avant de poursuivre. « Ce pourcentage augmente même si Kylian Mbappé sait que le chemin le plus court pour gagner des titres est le PSG » a lancé l’ex-gardien du Real Madrid, pour qui le Paris Saint-Germain maîtrise de moins en moins l’avenir de Kylian Mbappé. Leonardo fait pourtant le maximum pour apporter de solides garanties sportives à l’international tricolore en bâtissant un effectif extrêmement compétitif. Depuis le début du mercato, le PSG s’est déjà offert Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et Achraf Hakimi (Inter Milan). Du très lourd, mais cela ne suffit pas encore pour convaincre Kylian Mbappé, qui se sait à un tournant de sa carrière à un an de la fin de son contrat et alors qu’il est la cible de nombreuses critiques en France après son Euro manqué.