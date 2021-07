PSG : Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, décision imminente ?

Dans : PSG.

Tandis que Kylian Mbappé fait durer le suspense concernant son avenir au Paris Saint-Germain, la presse italienne est fermement convaincue que Cristiano Ronaldo pourrait le remplacer.

Le Paris Saint-Germain a entamé de manière efficace le mercato estival en enchaînant les signatures de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et bientôt Donnarumma, mais c’est toujours le dossier Kylian Mbappé qui agite les coulisses. Car c’est une évidence, le départ de l’attaquant français serait un affront pour les dirigeants du PSG à un an du Mondial au Qatar. Nasser Al-Khelaifi a beau avoir dit et répété que Mbappé évoluera toujours à Paris la saison prochaine, on a du mal à imaginer que ce dernier puisse partir au Real Madrid ou ailleurs gratuitement en juin 2022. Leonardo l’a bien compris et si réellement Kylian Mbappé refuse toute idée de prolongation, alors Paris finira par céder.

Et c’est pour cela que le directeur sportif brésilien a déjà une idée en tête, alors que l’on vient d’apprendre que le PSG avait refermé le dossier Lionel Messi en constatant que ce dernier avait finalement décidé de rester au FC Barcelone. Dans ce contexte, Cristiano Ronaldo semble être la seule star capable à la fois d’apporter un vrai plus à l’effectif de Mauricio Pochettino, et d’avoir un impact énorme sur le plan marketing. Du haut de ses 500 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, CR7 représente bien plus qu’un footballeur et cela n’a pas échappé aux dirigeants parisiens.

Dans cette perspective, et contrairement aux rumeurs, le Paris Saint-Germain a maintenu en permanence le contact avec le joueur de la Juventus. Correspondant de Goal auprès du club turinois, Romeo Agresti a confié lors d’une émission sur Twitch que Jorge Mendes parle avec Leonardo, mais que pour l’instant le PSG n’a pas discuté avec la Juventus concernant Cristiano Ronaldo, lequel a encore un an de contrat. Le journaliste précise également que le cas Mbappé est intimement lié à la venue de CR7 en Ligue 1, mais que cette semaine pourrait être décisive dans une possible opération.