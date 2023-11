PSG ‍: Mbappé au Real, la vérité éclate enfin

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, qui avait surpris tout le monde en communiquant cet automne sur sa volonté de ne pas froisser le PSG dans le dossier Kylian Mbappé, assume totalement sa stratégie de ne surtout pas discuter avec Paris. Et cela depuis un an !

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler, même si l’attaquant français est lui totalement concentré sur ses matchs avec les Bleus et avec le PSG. Il refuse même d’évoquer toute les questions sur son avenir, malgré ses prises de parole récentes avec les Tricolores. Tout le monde sait donc à quoi s’en tenir, l’ancien monégasque va attaquer l’année 2024 avec un contrat qui se termine au mois de juin, ce qui devrait faire les affaires du Real Madrid. Le club espagnol n’envisage qu’une seule chose : récupérer Mbappé gratuitement pour ne pas avoir à payer et même à négocier avec le PSG

Fabrizio Romano dévoile la stratégie passée du Real

Des discussions avec Nasser Al-Khelaïfi, voilà ce que ne veut surtout pas avoir Florentino Pérez, qui n’entretient pas les meilleures relations du monde avec les dirigeants du PSG, même s’il ne veut surtout pas se froisser avec les propriétaires qataris, où il a de nombreux intérêts et partenaires financiers dans son travail d’entrepreneur. L’idée est donc de faire tout cela posément, et c’est aussi ce qui explique ce qu’il s’est passé l’été dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Dans une intervention sur la plateforme de streaming de vidéo Kick, Fabrizio Romano a bien voulu révéler ce qu’il s’était passé l’été dernier, à savoir si le Real Madrid comptait réellement faire une grosse offre pour profiter de la déception de Kylian Mbappé, guère satisfait de l’attitude des dirigeants du PSG et du mercato réalisé dans la foulée de sa prolongation. « Concernant Mbappé, le Real Madrid n’a rien voulu faire l’été dernier. Ils n’ont jamais d’offre. Ils n’ont jamais discuté avec le PSG. Malgré toutes les rumeurs qui ont circulé, l’idée n’était pas de faire une proposition et de lancer les hostilités. Le Real Madrid n’avait qu’une position, Mbappé n’était pas prévu et la seule star de l’été, c’était Jude Bellingham », a livré l’expert du mercato, pour qui le club espagnol adoptera une position similaire l’été prochain. A savoir qu’aucune discussion ne doit avoir lieu avec le PSG.

En revanche, il sera possible d’ouvrir les discussions avec Kylian Mbappé dès le 1er janvier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera dans un mois, à six mois de la fin de son contrat. Une véritable incitation aux discussions dans les règles de l’art, comme le souhaite depuis désormais un an et demi le Real Madrid et son président Florentino Pérez.