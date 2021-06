PSG : Le Real Madrid fait le ménage, place à Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

A l’approche du mercato, le Real Madrid fait encore et toujours de Kylian Mbappé sa grande priorité de l’été.

Il faut dire que le Real Madrid croit toujours en ses chances de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG n’ayant toujours pas prolongé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien Monégasque laisse planer le doute quant à son avenir. Dimanche en conférence de presse, Mbappé a refusé de répondre aux questions sur sa prolongation, faisant savoir que son unique préoccupation était l’Euro 2021 avec la France. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi restent dans l’incertitude la plus totale, ce qui n’est bien sûr pas idéal pour préparer le mercato. Du côté de Madrid, on prépare doucement mais surement le terrain pour accueillir Mbappé. Et selon Fichajes.net, le président merengue Florentino Pérez mise sur un transfert à 150 ME au maximum.

Au vu de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a pas l’intention de miser beaucoup plus d’argent pour faire venir le natif de Paris. Il faut dire qu’en plus de payer une grosse indemnité de transfert, le Real Madrid devra assumer le salaire colossal de la star du PSG. Pour financer ce deal d’envergure, la Casa Blanca pourra compter sur de nombreux départs (fin de contrat ou transferts). Le média lance les noms de Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Marinao Diaz, Luka Jovic, Dani Ceballos, Isco ou encore Gareth Bale. De toute évidence, tout ce beau monde ne quittera pas le Real Madrid cet été. Mais cinq à six départs pourraient permettre d’alléger considérablement la masse salariale du club et ainsi rendre possible la venue de Kylian Mbappé sans pour autant mettre les finances du Real Madrid en danger. Successeur de Zinedine Zidane à la tête du club, Carlo Ancelotti a bien évidemment validé cette piste de prestige au mercato.