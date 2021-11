PSG : Le dernier caprice de Mbappé, ça concerne Ancelotti

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est espérée depuis longtemps, le Français ne serait pas tenté d'évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mbappé rêverait plutôt de travailler en Angleterre avec un célèbre coach allemand.

Mbappé quittera t-il le PSG cet été ? Cela devient de plus en plus probable à mesure que le temps passe. Partira t-il au Real ? Ce qui semblait quasiment sûr, ne le serait plus tellement. Le jeune attaquant du PSG ne serait pas convaincu à l’idée de jouer sous les ordres de l’entraîneur italien des Merengues, Carlo Ancelotti. C’est en tout cas ce que rapporte le journal catalan El Nacional. Selon lui, Mbappé pourrait même faire faux bond au Real Madrid sur cette seule problématique de l’entraîneur.

Direction Liverpool pour Mbappé ?

En effet, Carlo Ancelotti est redevenu l’entraîneur du Real Madrid cet été et a, en outre, signé un contrat de trois ans avec les Madrilènes. L’Italien est donc sur le banc du Real jusque 2024 au moins, sans licenciement avant bien entendu. Cela compliquerait forcément l’arrivée de Mbappé dans ces conditions et l’état d’esprit du Français. D’autant plus qu’un autre club séduirait le joueur de 22 ans et son entraîneur y serait pour beaucoup. Ce club c’est Liverpool dont le manager, Jürgen Klopp, ferait rêver Mbappé. El Nacional révèle ainsi que le champion du monde français aimerait apprendre au contact du coach allemand, connu pour son jeu offensif, rapide tout comme pour les progrès réalisés par les attaquants sous sa houlette. Le quotidien hispanique insiste même sur le fait que Mbappé irait à Madrid si Klopp dirigeait le Real. Est-il possible de voir Mbappé sous le maillot des Reds cet été ? En tout cas, les conditions peuvent s’y prêter puisque Mohamed Salah, si prolifique encore cette saison, n’a pas encore prolongé. Le dossier traîne et Kylian Mbappé apparaît comme une solution de remplacement intéressante à Liverpool. De quoi peut-être faire pleurer Mbappé à Paris comme à Madrid.