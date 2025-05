OM ‍: Neves, Vitinha, Cherki… Rabiot préfère en rire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parfois tranchant dans ses déclarations, Adrien Rabiot a brièvement réagi à son absence dans le meilleur onze de la saison de Ligue 1 aux Trophées UNFP. Le milieu de l’Olympique de Marseille, comme de nombreux observateurs, ne comprend pas le choix de ses pairs.

Huitième au classement des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile, l’Olympique de Marseille n’a pas toujours répondu présent dans son stade. Et ce malgré la ferveur constante de ses supporters. Les fans marseillais ont largement contribué au statut offert par le quotidien L’Equipe, lequel a désigné le Vélodrome comme l’enceinte du championnat où les spectateurs vivent la plus belle expérience. Le journal a également pris en compte d’autres critères comme le confort et la visibilité, l’accessibilité ou encore la restauration ainsi que les différents services.

Amphithéâtre évasé au cœur de la ville redevenu cocon magnifique depuis 2016, le stade Vélodrome vibre comme nulle part ailleurs de la ferveur des supporters de l'OM. Il est en tête de notre classement des stades de Ligue 1 où il fait bon vivre.

➡️ https://t.co/IguJMAYVFX pic.twitter.com/kpanEtj4E0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2025

Mais pour Adrien Rabiot, l’ambiance offerte par les fidèles du Vélodrome suffisait largement pour devancer les enceintes concurrentes. « La question faisait-elle vraiment débat ? », a réagi le milieu de l’Olympique de Marseille, avant de recevoir la réponse d’un fan sur le réseau social Instagram. « Celle de te mettre dans XI de l'année non plus, et pourtant… », a rappelé cet internaute supporter du club phocéen. Un avis totalement validé par le principal intéressé. « Excellente réponse », a approuvé l’international français histoire de piquer ses pairs.

Rabiot l'aurait mérité

Les joueurs de Ligue 1 ont effectivement composé le meilleure onze de la saison aux Trophées UNFP sans Adrien Rabiot. Au milieu de terrain, les votes ont privilégié les deux joueurs du Paris Saint-Germain Vitinha et João Neves, ainsi que le talent de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki un cran plus haut. De nombreux observateurs ont également manifesté leur incompréhension après l’excellente saison de l’ancien Parisien qui aurait mérité de figurer dans cette équipe type, mais aussi parmi les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur remporté par Ousmane Dembélé.