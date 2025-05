OM ‍: Longoria met à la porte une dirigeante historique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dirigeante historique de l’OM et présente au club depuis près de 20 ans, Elodie Malatrait serait sur le point de quitter le club phocéen.

Medhi Benatia ne l’a pas caché lors de ses récentes prises de parole, le climat n’est pas le plus serein possible à l’Olympique de Marseille et cela doit changer. L’environnement interne parfois jugée néfaste a fait défaut à l’équipe de Roberto De Zerbi à certains moments de la saison, à tel point que l’équipe a été contrainte de partir en stage à Rome avant la 31e et avant la 32e journée de Ligue 1. La qualification pour la Ligue des Champions en poche, l’objectif des dirigeants de l’OM est maintenant de faire le ménage en interne.

C’est (presque) acté. Le board de l’#OM a décidé de se séparer d’Élodie Malatrait. Directrice Adjointe de la Communication et du Protocole, elle s’apprête à quitter le club après 19 ans et 8 mois de présence. Une page importante se tourne à l’Olympique de Marseille.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/RB4eVlroeI — Treize013 (@treize013) May 16, 2025

Car même si prochainement, la Commanderie sera réservée au secteur sportif tandis que le secteur administratif va déménager tout près du Vélodrome, la volonté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia semble réellement de se séparer de plusieurs salariés. C’est à priori le cas pour Elodie Malatrait, directrice adjointe de la communication depuis quasiment 20 ans. Selon le compte spécialisé @Treize013, cette dirigeante historique de l’OM qui a vu passer bon nombre de présidents et d’entraîneurs va faire ses valises.

Le départ d'Elodie Malatrait quasiment acté ?

« C’est (presque) acté. Le board de l’OM a décidé de se séparer d’Élodie Malatrait. Directrice Adjointe de la Communication et du Protocole, elle s’apprête à quitter le club après 19 ans et 8 mois de présence. Une page importante se tourne à l’Olympique de Marseille » a publié le compte X spécialisé dans l’actualité du club phocéen et suivi par 75.000 abonnés. Un départ que l’Olympique de Marseille n’a pas encore confirmé de manière officielle même s’il n’aurait pas échappé aux plus fidèles supporters olympiens qu’Elodie Malatrait n’était pas présente vendredi lors de la conférence de presse de Roberto De Zerbi et de Mason Greenwood. Un départ semble donc probable la concernant et le club phocéen pourrait prochainement communiquer à ce sujet.