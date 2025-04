Mbappé sauvé par une légende du Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Liga, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur face à Bilbao. Kylian Mbappé, suspendu, a pu voir le spectacle depuis les tribunes.

Le Real Madrid s'est employé pour venir à bout de Bilbao ce dimanche en Liga. Le club merengue retrouve quelques couleurs après son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal un peu plus tôt dans la semaine. Kylian Mbappé n'a pas pris part à la réception des Basques au Bernabéu, lui qui était suspendu pour l'occasion. L'attaquant français a néanmoins essuyé quelques sifflets au moment où il est apparu sur les écrans du stade merengue. De quoi forcément faire parler les fans et observateurs du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Pour Luis Figo, le traitement que subit Mbappé est néanmoins totalement injuste au vu de ses statistiques depuis son arrivée au Real Madrid.

Mbappé, un bilan positif ?

Lors de quelques mots échangés avec la presse en marge des Laureus World Sports Awards, la légende portugaise a en effet défendu Kylian Mbappé : « Sa saison est bonne. Il marque beaucoup de buts non ? Si quelqu’un connaît la pression, c’est moi… Mbappé n’a pas besoin de se sentir spécial… Nous avons tous été hués au Bernabéu. Ce n’est jamais facile ». Si Kylian Mbappé ne remportera par la Ligue des champions cette saison, il peut encore rêver de la Liga et de la Coupe du Roi. Pour cela, il faudra compter sur des faux pas du FC Barcelone. Depuis qu'il évolue au Real Madrid, Mbappé a planté 32 buts et délivré 4 passes décisives en 49 matchs disputés toutes compétitions confondues. Un bilan loin d'être horrible même si son impact dans certaines grandes rencontres n'aura pas été satisfaisant. Il n'est cependant pas le seul à passer parfois au travers. C'est également le cas de Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.