Mbappé rassuré, son nouvel ennemi madrilène bientôt viré ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a été proche de faire enfin tomber Barcelone cette saison. Battus en prolongation samedi, les Merengues regretteront l'entrée tardive de Kylian Mbappé qui a changé le match. Pourquoi Ancelotti s'est-il passé du Français aussi longtemps, alors que son limogeage semble imminent ?

On annonçait une nouvelle claque pour le Real Madrid face à son rival barcelonais, après le 4-0 d'octobre dernier au Bernabeu et le 5-2 en Supercoupe d'Espagne en janvier. Néanmoins, à quelques minutes près, les Madrilènes s'offraient la coupe du Roi aux dépens du Barça. La défaite subie en prolongation fait presque plus mal encore alors que le spectre d'une saison blanche apparaît grandement. Les questions et surtout les critiques n'ont pas tardé à arriver. Kylian Mbappé est concerné, mais pas dans le mauvais rôle cette fois-ci. Sifflé dimanche dernier par le Bernabeu lors du succès contre Bilbao, le Français a été le joueur déterminant du Real contre Barcelone.

Mbappé remplaçant, Madrid s'interroge

Pourtant, il n'a pas commencé la finale sur le terrain, mais bien sur le banc. Touché à la cheville contre Arsenal, Mbappé semblait avoir bien récupéré de sa blessure. Buteur sur un coup-franc qu'il avait lui-même provoqué, il a rapidement changé le scénario du match. Un état de forme qui interroge Marca. Le quotidien madrilène se demande pourquoi Carlo Ancelotti ne l'a pas titularisé à la place d'un Rodrygo, jugé fantomatique sur la pelouse sévillane de la Cartuja.

BUT DE MBAPPÉ SUR COUP FRANC ! #ElClásico pic.twitter.com/Ckl6nkEuca — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

En Espagne, on parle déjà d'une possible sanction de l'Italien envers le Français qui a été moins performant lors des derniers matchs. Les prémices de tensions entre les deux hommes sont même évoquées. Carlo Ancelotti va t-il aller à l'encontre de son président Florentino Perez et se passer plus souvent de Kylian Mbappé dans ses compositions d'équipes ? Marca le lui déconseille vivement après la superbe prestation de l'ancien parisien face au Barça, estimant même que l'entraîneur « devra expliquer très clairement pourquoi il a décidé de débuter la finale sans Mbappé ». A moins que d'ici là, Carlo Ancelotti soit viré comme la presse l'annonce.