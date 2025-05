Le PSG demande 130 millions au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, éliminé prématurément de la Ligue des Champions, est jaloux du milieu de terrain du PSG. Il rêve d'en récupérer un, mais le club français montre les crocs.

Pendant des années, le PSG a cherché son milieu de terrain. Notamment celui qui serait capable de faire oublier Thiago Motta, maitre dans l’art de la conservation du ballon, de la fourberie quand nécessaire, et de la tactique. Paris a enfin trouvé la solution, et elle vient d’une combinaison de plusieurs joueurs, dont l’énergie débordante et la qualité technique permettent à Luis Enrique d’avoir un trio que toute l’Europe lui envie. Joao Neves possède un dynamisme et une faculté à récupérer le ballon qui a fait très mal aux clubs anglais. Fabian Ruiz monte en puissance pour devenir un joueur de transition capable d’alimenter les attaquants. Et Vitinha, son sens de la passe donne le tempo à chaque sortie de balle.

Le Real Madrid amoindri au milieu de terrain

Trois joueurs solidement installés et qui ne laissent que des miettes à la concurrence dans les gros matchs. Et l’un d’eux fait saliver le Real Madrid, qui a toute les peines du monde à faire oublier ses anciens tauliers que sont Toni Kroos ou Casemiro. Résultat, Defensa Central l’affirme, Florentino Pérez a appelé Jorge Mendes, le super agent portugais, pour lui faire comprendre qu’il aimerait bien récupérer Vitinha cet été. C’est un souhait du président mais aussi de Xabi Alonso, le futur entraineur des Merengue.

La réponse du représentant de Vitinha a été claire. Le PSG n’est pas vendeur, et le milieu de terrain ne compte pas aller au bras de fer pour partir. Seule une offre colossale pourrait changer la donne, et elle se monterait à 130 millions d’euros. Un tarif qui a eu le don de faire reculer le Real Madrid, qui souhaite frapper fort pour se renforcer, mais a tout de même des limites. Si l’été est encore long, le club espagnol ne reviendra pas à l’assaut début juin, dans une fenêtre qui permet de recruter rapidement en vue de la Coupe du monde des clubs. Le PSG peut donc être serein, Vitinha ne bougera pas de sitôt, et le prix demandé à de quoi faire reculer les plus grands clubs européens.