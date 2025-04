Le PSG au top et le Real à la rue, Kylian Mbappé est suspect

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Le Real Madrid réalise une saison très difficile avec un visage terne, tandis que le Paris Saint-Germain est en pleine forme et peut réaliser un triplé historique. Pour Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, le dénominateur commun s'appelle Kylian Mbappé.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain laissait filer Kylian Mbappé librement au Real Madrid. Un préjudice sportif d'apparence important puisque le Bondynois partait en tant que meilleur buteur de l'histoire du club parisien et sortait d'une saison à 44 buts. La crainte de voir un PSG moins fort sans son glorieux attaquant était vive, pourtant, le club de la capitale n'a jamais été aussi fort que cette saison. Luis Enrique a créé un collectif huilé au-dessus duquel aucun joueur ne prime. Quant au Real Madrid, cette saison est bien plus délicate que les précédentes. Habitués à jouer sur tous les tableaux avec une rigueur extrême qui les caractérise, les Merengue ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Interrogé à ce sujet, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, explique sans trop le dire que le dénominateur commun à ces deux évolutions s'appelle Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a perdu son esprit

Scandale en Espagne, Vinicius va dépasser Mbappé https://t.co/WLMDHT763P — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2025

« Je n’ai jamais vu une équipe gagner des titres sans un bon groupe. C'est impossible. L'année dernière, au Real Madrid, on voyait une équipe, une famille, dans ces matchs. Cette année, vous ne voyez pas cette équipe, cette famille. Et le résultat vous montre à quoi ressemble le football. Le PSG a eu Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe, et cette année, sans aucun des trois, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire. Le PSG fait parler de lui cette année car il fait preuve d'énergie. On le voit sur le terrain. Tout le monde veut courir pour l’équipe. Et quand un entraîneur y parvient, c’est la chose la plus importante », a lancé le coach des Lions de l'Atlas dans une entrevue accordée au quotidien sportif espagnol AS.

Une pique lancée directement sur Kylian Mbappé ? Le sélectionneur marocain ne le dit pas explicitement, mais l'absence du Bondynois a rendu le PSG meilleur, tandis que le Real Madrid a perdu de sa superbe en signant un joueur qui ne fait pas les efforts défensifs.