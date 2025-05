OL ‍: Textor a dit vrai, 2 milliards arrivent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une promesse enfin tenue par John Textor ? L'introduction en bourse de sa holding est considérée comme imminente et devrait bien avoir lieu dans le courant de ce mois de mai. Suffisant pour sauver l'OL ?

L’Olympique Lyonnais joue son avenir en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Sportivement, si la Ligue des Champions sera difficile à aller chercher, c’est le maintien dans l’élite qui est en jeu lors du passage devant la DNCG, prévu à la fin du mois de mai. Avec une décision en juin concernant la relégation provisoire en Ligue 2, qui peut être levée ou être définitive selon le compte rendu du gendarme financier du football français. Actuellement, sur le plan des comptes et de la trésorerie, les signaux sont alarmants, et même l’UEFA et la FIFA ont tapé sur les doigts de l’OL et de la gestion à la sauce John Textor récemment. L’Américain assure que tout est en ordre et qu’il ne faut pas croire les médias qui annoncent de grandes difficultés économiques pour son club.

Les médias économiques confirment

Dans un récent communiqué, le business US a fait savoir qu’une arrivée d’argent massive était sur le point de se faire avec la vente (ou une autre opération) des parts de Crystal Palace, dont il détient 40 %, et surtout l’introduction en bourse d’Eagle Football Holding, qui détient l’OL, Molenbeek et Botafogo. Sur ce dernier point, John Textor semble avoir vu juste. City AM, journal économique très suivi à Londres et dans le monde de la bourse, affirme que l’introduction en bourse du groupe de John Textor est désormais considérée comme « imminente » pour ce « groupe d’une valeur de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) ».

Le média américain Bloomberg annonce que le marché accueillera très bien cette ouverture de capital, ce qui sera une première pour un groupe multi-propriétaire aussi important dans le monde du football. En effet, un seul groupe de clubs dans le sport est côté en Bourse à l’heure actuelle, il s’agit de Brera Holdings PLC, qui est coté au Nasdaq et possède des clubs en Italie (Brera dans les divisions inférieures en Italie), Mongolie, Mozambique et Macédoine. Autant dire que Eagle Football Holding aura un tout autre impact et permettra à John Textor d’introduire en bourse de New York sa société avec un apport financier qui peut tout changer.