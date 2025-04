Mbappé boycotté au Real, un seul joueur lui fait des passes

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, le Real Madrid devra faire une remontada historique face à Arsenal si le club espagnol veut voir les demi-finales de la Ligue des champions. S'il y a bien un joueur qui sera attendu lors de la réception des Gunners, c'est Kylian Mbappé.

Le Real Madrid n'a plus le choix ! Si les hommes de Carlo Ancelotti veulent avoir une chance de se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des champions cette saison, il faudra au minimum gagner avec trois buts d'écart ce mercredi soir face à Arsenal. Pas une mince affaire au vu de la dynamique actuelle au sein du club merengue. Kylian Mbappé est de nouveau en proie aux doutes. Le génie français sera néanmoins logiquement attendu au tournant par les fans et observateurs du Real Madrid. Si l'ancien du PSG reste très critiqué, c'est aussi le cas de son partenaire d'attaque, Vinicius Jr. Pour Pierre Ménès, le Brésilien est d'ailleurs le gros problème du Real Madrid cette saison.

Mbappé victime de Vinicius Jr au Real Madrid ?

Sur sa chaine YouTube, le consultant a en effet fait le point concernant la situation dans la capitale espagnole et tiré sur Vini Jr : « Je pense que Kylian doit être agacé de si peu toucher le ballon, d'être exclu des circuits préférentiels de l'équipe. Il y a un circuit préférentiel dans ce jeu du Real ou finalement son seul pourvoyeur de ballon fiable est Bellingham. Puisque Vinicius est englué sur son côté gauche à vouloir tout faire tout seul et dans sa quête illusoire du Ballon d'Or. Je suis convaincu que Vinicius est le problème numéro un de cette équipe ». A noter que Vinicius Jr pourrait bien vivre sa dernière saison au Real Madrid. Si les champions d'Europe veulent le prolonger, ils ne le retiendront pas forcément en cas d'offres XXL. Et l'Arabie saoudite semble déterminée à convaincre toutes les parties concernées pour boucler le deal avec le Brésilien.