Real ‍: Mbappé et Xabi Alonso signent un pacte contre Vinicius

Futur entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso compte faire de Kylian Mbappé la pierre angulaire de son projet. Un choix fort qui pourrait coûter cher à Vinicius.

Carlo Ancelotti vit ses derniers instants au Real Madrid et le futur entraîneur des Merengue est déjà connu. A moins d’un improbable retournement de situation, c’est Xabi Alonso qui va succéder au coach italien dans les semaines à venir. Le timing de son arrivée est le seul mystère puisque l’on ignore encore si l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen sera sur le banc du Real Madrid pour la Coupe du monde des clubs, ou s’il attendra sagement cet été pour débarquer afin de préparer sereinement la saison 2025-2026.

🚨 Real Madrid want Kylian Mbappé to be the cornerstone of the project, and Xabi Alonso knows it.



The club wants to "give Mbappé the keys" @JorgeCPicon pic.twitter.com/fjzVDISV16