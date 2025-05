Le Barça éliminé, Kylian Mbappé jubile

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Avec la défaite du FC Barcelone face à l'Inter Milan et l'élimination aux portes de la finale de la Ligue des Champions, la course au Ballon d'Or est totalement relancée. Au point de réintégrer Kylian Mbappé dans le débat des favoris ?

Le football nous a offert l'une des plus belles partitions de ces dernières années. Dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont proposé un spectacle dantesque. Après un 3-3 spectaculaire au match aller, les deux formations ont réitéré au retour. Même score au terme du temps réglementaire, et ce sont finalement les hommes de Simone Inzaghi qui l'ont emporté en inscrivant un quatrième but dans les prolongations. Treize buts lors de la double confrontation et des images mémorables qui posent de nouvelles interrogations. Avec l'élimination du Barça, les deux grands favoris au Ballon d'Or que sont Raphinha et Lamine Yamal vont perdre du poids dans les votes. L'occasion parfaite pour un certain Kylian Mbappé de faire à nouveau parler de lui.

Le Barça éliminé, la course au Ballon d'Or relancée

Real : Mbappé et Xabi Alonso signent un pacte contre Vinicius https://t.co/6ZdS68h3oT — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Cette saison plus que jamais, trouver à l'avance l'identité du futur Ballon d'Or est un défi insurmontable. Plusieurs joueurs ont, à un moment donné dans la saison, été considérés comme grands favoris. On a parlé de Mohamed Salah, puis d'Ousmane Dembélé, mais aussi et surtout de Raphinha et de Lamine Yamal. Toutefois, un joueur bien connu est resté tapis dans l'ombre : Kylian Mbappé. Auteur de 35 buts et 4 passes décisives pour sa première saison au Real Madrid, le Bondynois peut toujours être considéré comme un joueur susceptible de recueillir des voix. Et avec l'élimination du Barça en C1, le site pro-Real Defensa Central considère qu'il peut clairement faire son retour dans la discussion.

« C'est pour cette raison, outre le bonheur logique de voir son rival direct tomber, que Mbappé a célébré avec style l'élimination de Barcelone de la Ligue des Champions contre l'Inter. Même si les Catalans étaient très enthousiastes à l'idée de remporter le Ballon d'Or, la réalité est qu'il n'y a pas de vainqueur clair. Tous les scénarios sont ouverts, et à plusieurs mois de la remise du Ballon d'Or, Mbappé n'a pas perdu espoir », a publié le média spécialiste du Real Madrid. Pour rappel, il reste encore à Kylian Mbappé l'opportunité de remporter la Liga et la Coupe du monde des clubs, puis la Ligue des nations avec l'équipe de France dont il est le capitaine. Suffisant pour reprendre espoir ?