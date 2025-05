182 millions, Kylian Mbappé écrase la concurrence

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a présenté une liste composée de joueurs transférés lors des deux derniers mercatos et susceptibles de permettre à leur club de réaliser une grosse plus-value. Tout en haut, Kylian Mbappé surplombe le classement.

Le Real Madrid est sur le point de conclure une saison très compliquée. Pourtant, le début de saison était très prometteur. L'arrivée de Kylian Mbappé a aidé un secteur offensif déjà bien fourni à remporter la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Longtemps en course pour le titre de champion d'Espagne, les Merengue se sont ensuite écroulés lors de la deuxième partie de saison, laissant passer leurs chances de remporter la Copa del Rey, la Ligue des champions puis la Liga. Malgré tout, la signature libre du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est et restera un très joli coup réalisé par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid s'est assuré une énorme plus-value en cas de revente, comme l'indique ce classement réalisé par l'Observatoire du football CIES.

Mbappé, plus grosse plus-value potentielle au monde

Chaque semaine, l'Observatoire du football CIES publie une lettre dans laquelle elle expose des données statistiques (valeur, données sportives, etc) sur les joueurs évoluant aux quatre coins du monde. La dernière en date classe les joueurs transférés lors des deux dernières fenêtres de transfert qui sont susceptibles de rapporter une très grande plus-value à leur nouveau club. C'est tout en haut de ce classement que figure Kylian Mbappé, et de très loin. Considérant la valeur estimée des joueurs listés, l'international français pourrait rapporter 182,4 millions d'euros de plus-value au Real Madrid en cas de transfert cet été.

Il devance Dean Huijsen (Bournemouth) et Savinho (Manchester City), avec des plus-values potentielles respectives de 68,5 et 59,9 millions d'euros. Michael Olise (Bayern Munich, +47,8ME), Désiré Doué (PSG, +41,2ME) et Hugo Ekitike (Eintracht Francfort, +40,4ME) sont les trois autres Français qui composent le top 10 de classement.