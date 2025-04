Bide, saison ratée, elle incendie Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Pas de remontada pour le Real Madrid, qui a du s'incliner une nouvelle fois face à Arsenal pour abandonner la Ligue des Champions. Le bilan de Kylian Mbappé est terrible aux yeux de Carine Galli.

Pas besoin que la presse espagnole ne s’en prenne à Kylian Mbappé, les émissions d’après-match en France s’en sont déjà très bien chargées. Pour La Chaine L’Equipe, la prestation de l’attaquant du Real Madrid ce mercredi soir contre Arsenal résume assez bien sa première saison avec le club merengue. Cette dernière n’est pas terminée, car il a encore une chance en Liga et en finale de la Coupe du Roi, mais le verdict de la Ligue des Champions est impitoyable. Quand son équipe avait besoin de lui, l’international français n’a pas réussi à faire pencher la balance. Contre les Gunners, il a été de nouveau bien discret, et même moins actif qu’un Vinicius qui a tenté de trouver la faille et a marqué le seul but de son équipe sur les 180 minutes de cette double opposition.

Carine Galli retient le record... de hors-jeux.

Un bilan bien insuffisant pour Kylian Mbappé aux yeux de Carine Galli, qui n’a pas hésité à donner son verdict définitif quand elle a été interrogée sur la première saison de l’ancien joueur du PSG au Real Madrid. « La première saison de Mbappé ? Mbappé, c’est un joueur hors norme. Et donc malheureusement, la sentence est terrible mais oui c’est un bide. Il n’est pas venu pour marquer dans les petits matchs. Qu’est ce qu’il va rester de cette saison ? Le 4-0 en faveur du Barça où effectivement le score est très flatteur pour le Barça mais où il se fait prendre huit fois hors jeu, ce qui est un record en Liga. La finale de la Super Coupe, oui il marque mais il se fait laminer 5-2. Au final, sur les grands rendez-vous, il n’a pas été là. Le triplé face à City ? Tu l’oublies parce que City est malade. Il dit toujours qu’il est là pour être l’homme des grands matchs, qu’il veut jouer dans le plus grand club qu’est le Real Madrid et tout gagner. Mbappé, malheureusement pour lui, il nous annonce des choses qu’il souhaite, mais cette saison au Real Madrid, même s’il n’est pas le principal responsable, il est le joueur qui est arrivé et derrière, tout qui part en biberine. Florentino Pérez a décidé de prendre Kylian Mbappé mais pas de défenseurs ni de milieux. Il n’est pas le responsable, mais il n’est pas le sauveur non plus », a balancé Carine Galli sur La Chaine L’Equipe. Un avis très tranché qui aura certainement son écho dans la presse espagnole, où la saison de Kylian Mbappé sera épluchée au microscope dans les prochains jours.