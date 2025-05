Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG rigole, le Real Madrid pleure. Un dénominateur commun : Kylian Mbappé. Aucun doute que les deux situations sont liées pour un journaliste de RMC.

Première saison compliquée pour Kylian Mbappé, qui pensait rejoindre le Real Madrid pour enfin triompher en Ligue des Champions, mais a été sorti en quart de finale par Arsenal de façon musclée. En championnat et en Coupe, et même en SuperCoupe, la supériorité du FC Barcelone prive pour le moment la Maison Blanche de tous les titres possibles. Et cela alors que cela se tire dans les pattes depuis le début de la saison au Real, pour les postes, les responsabilités, l’attitude défensive et d’autres soucis principalement liés à l’égo. Dans le même temps, le PSG a fait un pas vers la finale de la Ligue des Champions en s’imposant à Arsenal, avec un jeu collectif huilé et un vestiaire soudé, où tout le monde tire dans le même sens.

Le collectif, c'est plus fort que les stars

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Forcément, le parallèle se fait avec le départ de Kylian Mbappé, qui semble avoir emporté avec lui les problèmes du PSG pour les faire signer au Real Madrid. C’est ce qu’annonce clairement Pierre Dorian, dans le « Super Moscato Show » sur RMC. Le journaliste l’assure, Paris revit depuis que le meilleur buteur de son histoire est parti. Et cette saison réussie pour le moment en est la preuve. « L’an dernier, si le PSG n’était pas plus fort que ça, c’est parce qu’il y avait Mbappé. Ce projet était impossible tant qu’il n’était pas parti. Ce collectif, tu ne le fais pas avec Mbappé donc la réponse est non ! Ils ont essayé pendant deux ans. Il était devenu un problème dans ce club et son départ a réglé ce problème », a souligné Pierre Dorian, pour qui la décision de confier l’ensemble du projet du PSG sur les épaules de Kylian Mbappé a été une terrible erreur. C’était pourtant la volonté ferme de Nasser Al-Khelaïfi quand il a prolongé le contrat de sa star tricolore, au point de faire exploser une équipe où se trouvaient Lionel Messi et Neymar. Désormais, c’est au Real Madrid d’arriver à faire marcher une équipe où les stars sont nombreuses, mais sans garantie de bonne entente et de résultats.