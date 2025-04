Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Les attaques se multiplient contre Kylian Mbappé après l'échec européen du Real Madrid. Cela va beaucoup trop loin aux yeux de Pierre Ménès.

Comme c’était le cas lors de son passage au Paris SG, Kylian Mbappé va se battre pour les trophées nationaux en cette fin de saison en Espagne. La sortie en Ligue des Champions contre Arsenal a mis un véritable coup d’arrêt au Real Madrid, qui n’était certes pas l’effectif le plus équilibré de l’échiquier européen, mais possédait de telles forces vives offensives qu’il était toujours considéré comme le grand favori pour conserver son titre en Ligue des Champions. Cela n’a pas été le cas avec deux défaites contre Arsenal et une impuissance symbolisée par la résignation du Français lors du match retour à Bernabeu. Ce devait être l’enfer pour les Gunners, et cela a été un long calvaire pour les Madrilènes, qui n’ont jamais su enflammer le match.

« Ce qui est exagéré est insignifiant »

Si la presse espagnole n’a pas été si méchante que cela avec Mbappé, estimant simplement que malgré les buts, cette première saison resterait une déception et qu’il allait falloir faire mieux, notamment au niveau des efforts physiques, cet échec de l’attaquant français a visiblement fait plaisir à beaucoup de monde dans l’hexagone. Jérome Rothen et Cyril Hanouna ont été parmi les plus vindicatifs, l’animateur d'Europe 1 étant connu pour être proche de Nasser Al-Khelaïfi et anti-Mbappé depuis que ce dernier a décidé de quitter le PSG.

Des attaques qui ont eu le don de faire réagir Pierre Ménès, ardent défenseur de l’ancien joueur parisien et qui ne s’en cache pas. Cela ne l’empêche pas de remettre en question les arguments des deux animateurs. « Je suis considéré, peut-être à juste titre, comme le grand défenseur de Kylian Mbappé. À ce titre, je peux vous dire combien il m’a gonflé lors des deux matchs contre Arsenal, par l’inexistence de son investissement physique. Moi, j’ai comme dans l’idée, et ce n’est pas normal, que Mbappé en a marre de jouer avec Vinicius et de ne jamais voir le ballon. Si Hanouna connaissait quelque chose en foot, ça se saurait. Quant à Rothen, on est dans le dépit amoureux. Et puis Mbappé a quitté le PSG donc c’est devenu Satan. Tout ce qui est exagéré est insignifiant, donc Rothen est insignifiant », a balancé avec sa verve habituelle l’ancien consultant vedette de Canal+, qui veut bien reconnaitre les torts de Kylian Mbappé cette saison au Real Madrid, mais ne laisse pas pour autant des arguments extra-sportifs prendre le dessus chez ses confrères.