Mbappé et Madrid, la presse espagnole se déchaîne

Par Quentin Mallet

La nouvelle mauvaise passe de Kylian Mbappé ne passe apparemment pas très bien au Real Madrid. Selon des médias espagnols, le vestiaire n'en peut plus de son attitude et de son comportement.

L'idylle entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a bien du mal à se confirmer. Devenu un attaquant de pointe sous Carlo Ancelotti, le Kid de Bondy n'a jamais réellement réussi à s'adapter à son changement de poste. Ses qualités naturelles ne lui permettent pas d'exprimer son plein niveau lorsqu'il joue arrêté ou quand il cherche à créer des occasions. Forcément, enchaîner les prestations moyennes génère chez lui une certaine frustration, traduite par ce carton rouge reçu face à Alavés suite à une très vilaine semelle sur Antonio Blanco. Et il n'y a vraisemblablement pas que lui qui est frustré au Real Madrid. En effet, ses coéquipiers en ont assez de son comportement, indique El Gol Digital et l'élimination du Real Madrid en Ligue des champions aurait fait monter d'un cran la tension.

Mbappé perd le soutien de ses coéquipiers

Mbappé prépare déjà son départ du Real Madrid https://t.co/yXIMA3u5wO — Foot01.com (@Foot01_com) April 22, 2025

Les récentes prestations de Kylian Mbappé et son implication sur le terrain ne sont pas les seules choses qui agacent ses coéquipiers. Selon le média espagnol, le vestiaire du Real Madrid, par l'intermédiaire de Luka Modrić, en a marre du comportement de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Pire, le capitaine et figure emblématique des Merengue a déjà réprimandé le joueur français concernant son comportement peu professionnel en interne. C'est d'ailleurs au moment de l'expulsion de Mbappé que le Croate s'est le plus défoulé sur son coéquipier.

Une ambiance très tendue dans le vestiaire qui explique probablement la saison très médiocre des hommes de Carlo Ancelotti. Distancé par le Barça en championnat et honteusement éliminé de la Ligue des champions face à Arsenal, le Real Madrid n'a plus que la Copa del Rey pour espérer éviter la saison blanche, et ce sera le week-end prochain face à Barcelone. Une triste saison pour Kylian Mbappé, lui qui est venu dans le club de ses rêves pour y remporter tous les titres possibles.