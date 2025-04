Kylian Mbappé se fait détruire par Castaldi...et Orelsan

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions sans gloire. Les Merengues risquent de vivre une saison blanche et Kylian Mbappé est pointé du doigt. Le Français n'est pas le seul responsable du fiasco mais il doit vite se réinventer selon Giovanni Castaldi.

Un PSG séduisant et virevoltant, un Real Madrid amorphe et impuissant. Le contraste est saisissant et le dénominateur commun est tout trouvé en la personne de Kylian Mbappé. Le Français est passé de Paris à Madrid cet été pour rejoindre le champion d'Europe en titre. Malgré ses 32 buts toutes compétitions confondues, le capitaine de l'Equipe de France n'a pas su améliorer le niveau des Merengues. Pire, la débâcle subie contre Arsenal mercredi soir a mis en lumière les failles tactiques et mentales de ce Real. Kylian Mbappé est déjà jugé responsable du désordre dans l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti.

Mbappé arrive en fin de cycle, il doit changer

Une analyse basée sur le fait que le Français ne fait pas d'efforts sur le plan défensif. Hasard ou non, Vinicius l'a rapidement imité. De son côté, Jude Bellingham est plus nerveux que jamais. La greffe entre ces stars prend mal et certains médias espagnols remettent en cause la présence du Français dans l'équipe madrilène. Présentateur de L'Equipe du Soir samedi, Giovanni Castaldi a voulu nuancer cela. Pour lui, Florentino Perez a causé cette mauvaise saison avec un recrutement plus ronflant qu'efficace comme cela avait été le cas en 2004 avec les Galactiques Zidane, Figo, Beckham etc. Néanmoins, le journaliste a encouragé Mbappé à changer son style de jeu pour retrouver de l'allant.

🗣️L'ÉDITO DE GIO@Gio_Castaldi revient sur les dernières prestations de Kylian Mbappé au Real Madrid. 🫥



"Oui, il marque beaucoup mais il ne progresse plus. On voit de moins en moins ses qualités et de plus en plus ses défauts."#EDS #Orelsan pic.twitter.com/JVr7N82mHu — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 19, 2025

« Kylian Mbappé ne porte pas seul l’échec du Real en Ligue des champions mais il pouvait faire plus. En Europe, il est l’attaquant qui court le moins en moyenne par match. 8 kilomètres, c’est 2,2 kilomètres de moins que Robert Lewandowski 36 ans. Depuis la finale perdue au Mondial 2022, Mbappé est dans le dur. Alors oui il marque et beaucoup mais il ne progresse plus. Ses actions brûlent de moins en moins la rétine, on voit de moins en moins ses qualités et de plus en plus ses défauts. Son idole Cristiano Ronaldo avait su se réinventer pour dominer, il a le talent pour l’imiter mais cela implique une remise en question et une exigence totale. A Paris, rien n’était de sa faute, les problèmes venaient du club. Aujourd’hui, à Madrid, ces problèmes persistent. Comme le dit si bien Orelsan : « Si t’es souvent seul avec tes problèmes, c’est que souvent le problème c’est toi », a t-il lâché dans un édito cinglant s'appuyant sur le célèbre rappeur originaire...de Caen.