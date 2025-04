Gagner la C1 avec Mbappé, c'est officiellement impossible

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

L’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions est un terrible échec pour Kylian Mbappé, qui ne s’attendait certainement pas à ça pour sa première saison en Espagne.

Kylian Mbappé avait quitté le Paris Saint-Germain dans l’espoir de passer un cap en Ligue des Champions au Real Madrid, régulièrement vainqueur de cette compétition ces dernières années. La douche est très froide pour l’international français au lendemain de l’élimination des Merengue en quart de finale contre Arsenal, au terme d’une double confrontation dominée de la tête et des épaules par les Gunners. Le numéro 9 du Real Madrid n’est pas plus responsable que ses coéquipiers de cet échec. Pourtant, le chroniqueur Walid Acherchour estime que cette élimination de la Casa Blanca dès les quarts de finale pour la première saison de Kylian Mbappé soulève un certain nombre de questions.

🔔 "L'information du soir : une saison de plus où le gagnant de la LDC n'aura pas Mbappé dans son équipe... Alors qu'il joue au Real Madrid. À 27 ans, saison après saison, Il y a quelque chose qui cloche non ?"



🗣️ Le nouveau freestyle de @walidacherchour pic.twitter.com/8MbwHcqgpF — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) April 16, 2025

« L’information du soir c’est qu’une saison de plus, le gagnant de la Ligue des Champions sera une équipe sans Kylian Mbappé. Il y a quand même des questions à se poser là-dessus car pourtant, c’est le joueur offensif le plus en forme au Real Madrid. Pour autant, est-ce que le Real en sort grandi ? Est-ce que c’est lui le responsable ? Non. Mais est-ce qu’il fait partie de ce qui ne va pas au Real ? Je pense que oui, la nuance est importante. Individuellement, on ne peut pas lui mettre tout sur le dos car ce serait malhonnête. Mais son match retour face à Arsenal, c’est trop peu » regrette d’abord le chroniqueur de Winamax avant de poursuivre.

Walid Acherchour attend plus de Kylian Mbappé

« Un joueur de ce standing qui est arrivé pour être une solution et pas un problème, ça ne matche pas avec les autres. Il se met dans des zones neutres, rien ne fonctionne. Là où il doit être au poste de numéro neuf, il n’y est jamais. Dans les duels avec la défense adverse, il ne pèse jamais. Il n’est ni ailier, ni neuf, il n’est pas grand chose finalement. Il n’a aucune connexion avec les autres, il fait la différence trop peu fréquemment. Le raccourci est facile mais sans lui, ça ne se passait pas de la même manière la saison dernière au Real » a détaillé Walid Acherchour, qui se demande à présent comment le Real Madrid et Kylian Mbappé vont se remettre de cet énorme échec. Du côté des supporters du PSG, on se délecte en tout cas de voir l’international français échouer alors que dans le même temps, l’équipe de Luis Enrique est dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la seconde année consécutive.