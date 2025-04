La France déteste Mbappé, Al-Khelaïfi a réussi son coup

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé prend cher dans la presse espagnole depuis l’élimination du Real Madrid. Mais le capitaine des Bleus n’échappe pas non plus aux critiques en France, ce qui sidère Daniel Riolo.

Les supporters du Paris Saint-Germain jubilent depuis mercredi soir. Leur équipe est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions au contraire du Real Madrid, club que Kylian Mbappé a rejoint l’été dernier à la fin de son contrat avec le PSG. Une fois de plus, le capitaine de l’équipe de France ne remportera pas la plus prestigieuse des compétitions européennes cette année. Pour sa première saison dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé vit une saison cauchemardesque sur le plan collectif, avec un rêve envolé en Ligue des Champions et une situation très mal embarquée en Liga. Très critiqué en Espagne mais aussi en France après la double confrontation face à Arsenal, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est carrément victime d’un acharnement organisé selon Daniel Riolo.

Rothen cartonne Mbappé : « Son attitude est terrible » https://t.co/MFknGO886X — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2025

Sur les ondes de RMC, le journaliste a directement visé Nasser Al-Khelaïfi, dont les proches font tout pour détruire l’originaire de Bondy. « On en reparlera, mais le déchainement de haine contre Mbappé me sidère complètement. Dire qu’il n’est pas bon, que ça s'est mal passé ne suffit pas. Si tu ne dis pas qu’il est horrible, catastrophique, que tout ce qui arrive au Real est de sa faute, tu es dans le camp du mal. Le raid numérique contre lui et dans certaines émissions, le déchainement contre ce joueur, me laisse sans voix. Je suis sidéré. On voit tous qu’il n’est pas bon, on peut tous les critiquer, mais ça va bien au-delà » a d'abord expliqué le journaliste de l'After Foot, avant de poursuivre.

Daniel Riolo accuse encore Nasser Al-Khelaïfi

« Dans certaines émissions, regardez qui parle de lui de cette façon, vous verrez que ce ne sont que des proches de Nasser (Al-Khelaïfi) et du PSG. Il y a une entreprise de destruction fascinante. On peut tous le critiquer, on est tous assez lucides pour dire qu’il n’est pas bon. Mais la destruction systématique et organisée contre lui, c’est très fort » a lancé Daniel Riolo. Des propos chocs de la part du journaliste de RMC, qui a beaucoup défendu Kylian Mbappé par le passé et qui au contraire, n’entretient pas de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, qu’il critique de manière régulière dans l’After Foot. Une chose est en tout cas avérée, la cote de popularité de Kylian Mbappé n'a jamais été aussi basse en France et le président du PSG n'est sans doute pas l'unique responsable de cette situation.