Kylian Mbappé, le gros coup de pression

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Impérial à Barcelone avec un triplé, Kylian Mbappé se fixe encore deux énormes objectifs pour la fin de saison à trois matchs du coup de sifflet final.

Avec Thibaut Courtois, il est le seul à avoir échappé aux critiques ce dimanche après le Clasico face au FC Barcelone. Même s’il a encore été trop souvent signalé hors-jeu, et qu’il n’a pas forcément pesé dans la tenue du ballon, Kylian Mbappé a inscrit un triplé dans le dernier gros match de la saison, face à l’ennemi juré. Pas suffisant pour s’imposer et endiguer la souffrance des Madrilènes face aux Barcelonais, avec une défaite 4-3 au final. Mais ce triplé confirme que, malgré l’absence de titres majeurs, sa première année au Real Madrid aura tout de même été très convaincante sur le plan statistiques. En effet, grâce à ces trois buts marqués à Montjuic, le Français totalise 27 réalisations en Liga, et devance Robert Lewandowski de deux unités à trois journées de la fin. De quoi envisager sereinement le titre de « Pichichi », qui désigne le meilleur buteur du championnat d’Espagne.

Mbappé se fixe deux gros objectifs

KYLIAN MBAPPÉ BREAKS THE RECORD FOR MOST GOALS SCORED IN A DEBUT SEASON FOR REAL MADRID (38)



HISTORIC ⚪👑 pic.twitter.com/YMYG5c8Ng4 — B/R Football (@brfootball) May 11, 2025

Mais le média madrilène Defensa Central le souligne, grâce à ce triplé en terre catalane, Kylian Mbappé s’est fixé un dernier objectif assez ambitieux. En effet, l’ancien joueur du PSG est persuadé qu’il peut encore revenir sur deux buteurs de talent pour aller chercher le Soulier d’Or, soit le titre de meilleur buteur européen. Pour le moment, Mbappé a deux longueurs de retard sur Mohamed Salah, et trois sur Viktor Gyokeres, la machine à buts du Sporting Portugal. Le champion du monde 2018 est celui qui possède le plus de matchs à jouer d’ici la fin de saison, et le « remontada » est donc encore possible, surtout que l’Egyptien de Liverpool n’avance plus. Un gros coup de pression sur ce sprint final donc. Un dernier objectif de gala pour Kylian Mbappé, qui marquerait encore plus les esprits sur le plan personnel pour sa première saison au Real. Sur le plan collectif, rien ne pourra néanmoins sauver cette saison délicate.