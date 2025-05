L'OM dévoile la statue de Bernard Tapie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'Olympique de Marseille a procédé ce vendredi soir à l'inauguration de la statue en l'honneur de Bernard Tapie sur le parvis du Vélodrome. Une statue gigantesque de 2 mètres de longueur et de plus de 4 mètres de largeur qui représente l'ancien patron de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Basile Boli et Eric Di Meco, vainqueurs de la coupe d'Europe avec Marseille, étaient présents à l'occasion de cette inauguration.