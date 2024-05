Kylian Mbappé au Real, Florentino Pérez achève Al-Khelaïfi ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Florentino Pérez a trouvé la solution pour présenter Kylian Mbappé comme joueur du Real Madrid la semaine prochaine. Voilà qui ne va pas plaire à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Toujours sous contrat avec le Paris SG jusqu’au 30 juin et la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne sera pas libéré plus tôt que prévu par le club de la capitale. Les relations sont chaleureuses en public entre l’attaquant français et le président Nasser Al-Khelaïfi, comme en témoigne leur récente accolade en Italie lors d’une cérémonie sur les trophées du football mondial. Mais en privé, il y a de sérieux désaccords et aucune pitié avec des histoires de primes, de salaires et beaucoup de rancoeur de la part du dirigeant qatari, qui se montrera sans pitié pour ne pas perdre la face même si le combat est perdu.

Mbappé au Real début juin !

Mbappé privé de salaire, le PSG interdit de mercato https://t.co/wbPq88JKxE — Foot01.com (@Foot01_com) May 29, 2024

A l’heure où Kylian Mbappé a rejoint Clairefontaine pour entamer le début de la préparation à l’Euro 2024, le Real Madrid ne compte pas se laisser dicter le tempo de sa signature forcément très attendue. En effet, si le club merengue est concentré sur la finale de la Ligue des Champions où la géant espagnol peut encore gagner la Ligue des Champions, l’idée est ensuite de rapidement enchainer avec la signature officielle de Kylian Mbappé. Selon Fabrizio Romano, une première date a été évoquée, et la signature tout comme la présentation de Kylian Mbappé aura lieu au début du mois de juin. Plusieurs médias européens ont eu la même information, RMC assurant que cela aurait lieu entre le 2 et le 5 juin. La saison sera terminée pour le Real et une petite fenêtre de tir existe, même si les Bleus joueront en amical le 5 juin face au Luxembourg à Metz. Il suffira de choisir un jour de congés donné par Didier Deschamps pendant cette première semaine de stage pour mettre en place une présentation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Qu’en pense le PSG ? Le Real Madrid s’en fiche. En effet, rien n’empêche Florentino Pérez d’annoncer sa recrue d’ampleur et même de la présenter au public si le contrat est signé, ce qui est autorisé depuis le 1er janvier, soit les six derniers mois de sa dernière année de contrat. Nasser Al-Khelaïfi n’aura donc pas son mot à dire, et verrait même Mbappé poser avec le maillot merengue alors qu’il est encore officiellement sous contrat avec le PSG. Mais cela permettra au joueur français d’aborder l’Euro sereinement, et au Real Madrid de boucler enfin ce dossier interminable. De plus, cela assurera à Carlo Ancelotti de pouvoir établir un plan de reprise avec le capitaine des Bleus, entre son Euro, la tourné américaine du Real, et bien sûr les Jeux Olympiques qui risquent de passer à la trappe pour le kid de Bondy.

En tout cas, le suspense ne devrait plus durer très longtemps, et Nasser Al-Khelaïfi va devoir officiellement s’incliner même si, et cela l’agace beaucoup, il devra régler jusqu’au bout le salaire du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.