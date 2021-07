PSG : Di Méco a trouvé la solution au problème Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Libre dans un an, Kylian Mbappé a peu de chances de quitter le PSG cet été. Il n’est toutefois pas dans l’optique de prolonger, pour l’instant.

Le dossier Kylian Mbappé prend une tournure inattendue au mercato. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de prolonger son contrat. Il ne sera pas bradé pour autant lors de ce mercato estival par Nasser Al-Khelaïfi, qui ne désespère pas de convaincre Kylian Mbappé de prolonger durant la saison 2021-2022. Convaincu par le discours de Mauricio Pochettino, l’attaquant parisien n’a aucun problème pour honorer son contrat jusqu’au bout. Mais dans le cas où il refuserait de prolonger, la situation va devenir dramatique pour Paris avec un potentiel départ pour zéro euro. Afin d’éviter cette situation, Eric Di Meco conseille au PSG de sortir les muscles en menaçant Kylian Mbappé de passer une saison sur le banc. Une solution radicale…

« Le problème qu’il y a dans cette histoire, c’est qu’en le laissant aller dans sa dernière année de contrat, c’est lui qui a les cartes en main. Après, ce que tu peux faire quand tu es le PSG et que tu es puissant, c’est dire : 'Tu ne veux pas prolonger ? Eh bien tu restes sur le banc toute l’année.' A un moment donné, Paris a les moyens de le faire. Et en faisant ça, tu montres aux mecs qui arrivent derrière que ce n’est pas la fête au village » a lancé sur RMC Eric Di Meco, dont la proposition ne manquera pas de faire réagir. L'ancien latéral de l'OM semble découvrir que dans ce type de situation, les joueurs ont désormais le pouvoir. Du côté du Paris Saint-Germain, il n’est évidemment pas question d’adopter une telle stratégie. Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont plutôt l’intention de bichonner Kylian Mbappé jusqu’au bout, en espérant un changement d’avis de la part du champion du monde et une prolongation surprise dans le courant de la saison.