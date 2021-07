PSG : Mbappé vendu cet été, l’indice très troublant

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a jeté un énorme coup de froid à tout le Paris Saint-Germain en faisant comprendre qu’il n’avait à l’heure actuelle pas l’intention de prolonger son contrat.

Cela reste à confirmer dans les semaines à venir, mais les négociations n’avancent pas entre le clan Mbappé et le PSG, qui a décidé de mettre Leonardo sur la touche dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi s’en est emparé, avec l’ambition d’inverser la tendance et d’éviter de se retrouver dans une situation délicate. En effet, à deux ans de la Coupe du monde au Qatar, le Paris SG ne peut pas se permettre de perdre le prodige français qui fait rêver toute l’Europe, même si sa dernière prestation à l’Euro a été décevante. Malgré les paroles rassurantes d’Al-Khelaïfi, comme quoi son attaquant ne serait pas vendu, ni libre dans un an, la réalité pourrait bien devenir différente. En effet, Le Parisien dévoile ce vendredi la teneur de certaines discussions lors du passage du PSG devant la DNCG. Si le budget a été validé sans sourciller par le gendarme financier, les explications données ont de quoi interpeller. En effet, le Paris SG présente un bilan quasiment équilibré dans le rubrique transferts, malgré des dépenses estimées à 250 ME.

Des joueurs arrivent libre, et d’autres recrues ne seront pas données, comme Achraf Hakimi à au moins 60 ME. Cette somme correspond néanmoins aux ambitions que le PSG a au niveau du recrutement. Par contre, au niveau des départs, le club de la capitale a prévenu que les revenus approcheraient des 200 ME. Une somme qui interpelle selon le quotidien francilien, pour qui le PSG ne tablerait bien évidemment pas officiellement sur une vente de Kylian Mbappé pour arriver à ce total. Mais avec l’effectif actuel, même si Leonardo se trouvait un talent nouveau pour les ventes, il faudrait céder une dizaine de joueurs à 20 ME pour rester dans les clous de la prévision, ce qui parait impossible. Alors, comment arriver à ces 200 ME de revenus, le mystère reste entier, mais le PSG va devoir vendre, et si Kylian Mbappé ne prolonge pas, ce sera le dernier été pour le faire.