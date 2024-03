OM ‍: Marseille aime Kylian Mbappé, un joueur l'avoue

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Même en Equipe de France, Kylian Mbappé n'a pu éviter les sifflets du Vélodrome mardi dernier. Un rejet uniquement lié au classique OM-PSG de dimanche soir selon Pau Lopez. Le gardien phocéen est convaincu que Mbappé aurait eu un autre accueil sinon.

Les clubs et leur identité doivent-ils totalement s'effacer devant l'Equipe de France ? Le débat agite tout le football français depuis France-Chili mardi dernier. Les spectateurs du stade Vélodrome ont été impitoyables avec les Bleus du PSG : Randal Kolo Muani (excellent ce soir-là) et surtout Kylian Mbappé. Son statut de meilleur joueur au monde ou presque et ses buts importants en bleu n'ont pas pesé bien lourd face à la rivalité OM-PSG. C'est d'autant plus le cas que le classique de la Ligue 1 est programmé dimanche soir avec un Mbappé souvent inspiré en terme de chambrage vis-à-vis des Marseillais.

Mbappé au Vélodrome au mauvais moment

La réaction excessive des Marseillais a suscité l'indignation de certains observateurs, lesquels estiment qu'il n'est pas possible de détester le capitaine de l'Equipe de France à ce point. Cependant, Pau Lopez s'est voulu rassurant. Une telle soirée ne se reproduira pas forcément à l'avenir. Interrogé en conférence de presse à quelques jours du classique, le gardien de l'OM pense que le public phocéen apprécie Mbappé comme les autres publics de France. C'est l'affrontement OM-PSG approchant qui explique le coup de pression de mardi soir.

«Il n'y a plus d'excuse» : Pau Lopez conquérant avant OM-PSG et «le mois le plus important de la saison» https://t.co/RtCdzLH4WS — Le Figaro Sport (@Sport24Team) March 29, 2024

« Je m'attends à la meilleure version de tous les joueurs de Paris, c'est un match important pour eux. Je connais leur coach, il joue tous les matches à 100%. Il (Mbappé) a été sifflé parce qu'il y avait le derby après... Mais tous les Français sont heureux d'avoir Mbappé en équipe de France », a assuré Pau Lopez. L'Euro 2024 et les possibles exploits de Kylian Mbappé en Allemagne devraient vite confirmer les propos de Pau Lopez. La cote d'amour du gamin de Bondy sur la Canebière sera au maximum s'il porte les Bleus vers un troisième sacre européen.