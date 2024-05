Mbappé quitte le PSG et a « ‍un petit pincement au coeur ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Porté en triomphe par ses coéquipiers à l’issue de son dernier match sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a terminé par un trophée en allant s’imposer contre l’OL à Lille, ce samedi soir.

Sur le plan individuel, l’attaquant français n’a quasiment rien réussi de décisif, et reste dans la lignée de sa fin de saison un peu maussade, même s’il a effectué un travail défensif bien plus appuyé que d’habitude et qui a permis d’étouffer la relance lyonnaise. Pour le reste, la performance n’a pas été incroyable mais c’est surtout l’émotion qui a prédominé chez Kylian Mbappé, avec un dernier trophée et une dernière rencontre sous le maillot du PSG.

Mbappé fait une confidence sur sa vie au PSG

Une image a même été mise en avant, avec sa réconciliation express avec Nasser Al-Khelaïfi, qui l’a chaleureusement salué à l’issue de la cérémonie protocolaire, et les deux hommes ont convenu d’une belle accolade qui a étonné et marqué les esprits. Un beau geste pour tout oublier et tirer table rase de cette dernière saison compliquée ? C’est surement l’idée pour un Kylian Mbappé clairement ému de tourner ainsi un grand chapitre de sa carrière, même s’il n’a pas atteint son objectif final : remporter la Ligue des Champions.

« C'est de la nostalgie. Quand on est joueur de foot, on n'a pas le temps de voir le temps qui passe. Dans le vestiaire, on a mis du temps avant de jouer, je pensais beaucoup à ces dernières années. Me dire que c'est fini, ça fait un petit pincement au cœur. Comme je l'ai dit, ce que j'ai eu ici, je ne le retrouverai jamais ailleurs. Mais j'aurais d'autres choses et je suis sûr que ce qui m'attend va être fantastique », a livré Kylian Mbappé au moment de dire au revoir au PSG. En tout cas, il aura tout de même nettement marqué l’histoire du club parisien, notamment en devenant le meilleur buteur du Paris SG.