MU trop pauvre pour se payer Mbappé, l'aveu du coach !

Manchester United est en pleine phase de recrutement avec l'ouverture du mercato hivernal. Alors que les Red Devils sont proches de signer un attaquant, Erik Ten Hag a été questionné concernant l'avenir de Jude Bellingham et Kylian Mbappé. L'entraîneur mancunien rêve de recruter les deux pépites.

Erik Ten Hag et Manchester United recherchent actuellement un attaquant pour renforcer l'équipe. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le club anglais souhaite recruter un avant-centre pour pallier à l'inattendu départ de CR7. Alors que l'arrivée en prêt de Wout Weghorst se précise, le technicien néerlandais a été interpellé par des supporters de Manchester United concernant le marché des transferts. Une scène qui s'est déroulée aux abords du terrain d'entrainement, où les stars du club anglais s'arrêtent parfois pour signer des autographes.

Les fans anglais ont demandé à Erik Ten Hag s'il comptait faire venir Jude Bellingham et Kylian Mbappé, deux des joueurs les plus chers au monde et les plus convoités du marché des transferts. « Je veux bien le signer Bellingham. Les deux ? Avez-vous des sous pour moi » a répondu ironiquement l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam. Une façon subtile pour l'entraîneur de Manchester United de déclarer son intérêt pour les deux joueurs sans oublier que, malgré l'incroyable pouvoir financier des Red Devils, les fonds n'étaient pas inépuisables.

Mbappé à Manchester United, la folle rumeur

Si Manchester United est en quête d'un attaquant, il est peu probable que Kylian Mbappé soit une réelle piste pour les Anglais. Pourtant, le buteur du PSG qui a prolongé cet été à Paris n'est pas fermé à l'idée d'un départ. Le natif de Bondy n'est pas satisfait des promesses faites par le club de la capitale l'été dernier, et pas forcément tenues cette saison, notamment dans le recrutement. Néanmoins, malgré un gros budget, Manchester United ne semble pas avoir les fonds nécessaires pour s'offrir les services de l'ancien joueur de l'AS Monaco, ou bien les capacités sportives pour l'attirer et emmener tout ce joli monde au sommet de l'Angleterre et de l'Europe. L'équipe anglaise a d'autres pistes pour renforcer le secteur offensif. Victor Osimhen est également dans le viseur de la formation, quatrième de la Premier League. Les prochains jours risquent d'être mouvementés pour Manchester United qui a l'objectif de remporter l'Europa League et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.