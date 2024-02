Mbappé prolonge au PSG, Macron et l'Emir du Qatar à l'attaque ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Ce mardi soir, une réunion au sommet où se trouveront Emmanuel Macron, Kylian Mbappé et l'Emir du Qatar à l'Elysée pourrait déboucher sur une dernière tentative des propriétaires du PSG pour prolonger l'attaquant vedette de l'équipe de France.

Le PSG ne jouant pas cette semaine en Coupe de France, en raison de la trop grande proximité de ses matchs contre Rennes dimanche dernier et face à Monaco vendredi prochain, la semaine est plus légère que prévue. Cela va donner le temps à Kylian Mbappé de se rendre à un diner de prestige ce mardi soir. En effet, la star de l’équipe de France et eu PSG est conviée par Emmanuel Macron à une soirée en honneur de son hôte, l’Emir du Qatar. Les liens entre l’Emirat et la France sont assez forts en raison des nombreux investissements du pays du Golfe dans les sociétés ou les biens français.

Un diner de gala à l'Elysée

Pour ce diner de gala, l’Emir Al-Thani sera donc là, tout comme Nasser Al-Khelaïfi, ministre sans portefeuille du Qatar et président du PSG. Mais selon Le Parisien, le présence de Kylian Mbappé est attendue, même si la liste officielle des invités sera donnée dans la journée de mardi. D’autres joueurs du club de la capitale pourraient même y être. Mais c’est surtout l’information donnée par L’Equipe ce mardi matin qui fait bouillir le monde du football. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants, propriétaire comme président, son intention de ne pas prolonger son contrat au PSG. Il partira donc libre en de saison, comme il l’a confié avec ses coéquipiers, et discute avec le Real Madrid pour finaliser son futur contrat.

Le Collectif Ultras Paris saluait ce dimanche la mémoire du jeune Sekou Diaby, fervent supporter du Paris Saint-Germain, parti trop tôt.



Sekou, à jamais Parisien. ❤️💙 pic.twitter.com/2Uoz6O2UVC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2024

Mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé et aucune annonce officielle n’est prévue. Une situation qui n’interdit pas de rêver, puisque L’Equipe laisse entendre que l’Emir du Qatar pourrait bien profiter de cette rencontre en grandes pompes pour faire une dernière offre à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge à Paris. Une tentative qui ressemble à une « Avé Maria » comme on dit dans le football américain, c’est à dire une tentative désespérée d’inverser le cours d’un match à la dernière minute. C’est un peu la situation au PSG au sujet de son numéro 7, sachant que l’ancien monégasque a déjà fait savoir qu’il ne faisait pas une question d’argent de son avenir, sans quoi il aurait déjà prolongé à Paris.

L'Espagne tremble à nouveau

Néanmoins, rien n’empêche l’Emir Al-Thani de tenter sa chance avec une proposition folle qui pourrait le faire réfléchir, à l’heure où le Real Madrid négocie assez durement sur son salaire et ses droits à l’image. Cela pourrait aussi aider Mbappé à encore mieux négocier avec le Real Madrid, mais voir l’attaquant français changer d’avis et finalement décider de rester au PSG semble tout de même bien illusoire. Même s’il ne fait aucun doute que toute l’Espagne va trembler en attendant le verdict de ce diner officiel au timing troublant, où Emmanuel Macron, qui avait aussi joué un petit rôle dans sa dernière prolongation au PSG, tentera également de faire passer quelques messages.