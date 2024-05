Mbappé et Paris, le Real Madrid refuse tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid n'a pas encore officialisé la signature de Kylian Mbappé, mais le club espagnol n'a pas du tout l'intention de faire de cadeau à l'attaquant parisien et à la France.

Florentino Perez n'est pas du genre à se laisser impressionner, surtout lorsqu'il est dans son bon droit. Et même l'intervention du chef de l'État français ne fera pas changer d'un iota l'avis du président du Real Madrid, non Kylian Mbappé ne sera pas autorisé à disputer les Jeux Olympiques cet été à Paris s'il signe chez les Merengue. Ce qui ne fait aucun doute. On ne sait pas si le dirigeant madrilène l'a fait savoir à Thierry Henry et à Emmanuel Macron, mais il l'a clairement laissé fuiter à Arancha Rodriguez, qui travaille pour la COPE, une radio très proche du Real Madrid. La journaliste a d'ores et déjà prévenu que le futur club de Kylian Mbappé a prévu de partir avec lui lors de sa tournée en Amérique du Nord, laquelle a lieu pendant les JO de Paris, et que la France ne doit donc pas du tout compter sur lui.

Une décision que le Real Madrid a fait savoir de longue date au clan Mbappé, Florentino Perez ne voulant faire aucune exception au sein de son vestiaire. Le champion d'Espagne n'autorisera aucun de ses internationaux à disputer les Jeux Olympiques de Paris, et encore moins Kylian Mbappé qui sera la mega-star de son mercato 2024 et sortira en plus de l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Du côté de la Maison Blanche, il n'y a aucune négociation possible sur le cas Mbappé, et l'attaquant de 25 ans l'a d'ores et déjà compris. Dans les médias espagnols, on se réjouit de voir que Madrid ne cède pas à la France concernant le futur joueur du club, tout étant bon pour en mettre un coup sur la tête de la Ligue 1 et encore plus du Paris Saint-Germain. Cependant, un journaliste bien connu en France estime que le Real Madrid se trompe et devrait laisser partir Kylian Mbappé aux JO, et il dit dans le quotidien sportif AS. C'est Frédéric Hermel, qui travaille également pour RMC.

Fred Hermel plaide pour la France

Le plus espagnol des journalistes français pense que Madrid a tout à gagner de voir son renfort majeur briller aux JO dans son pays. « L’engagement de Macron envers Mbappé et les Jeux est vraiment sincère, ce qui n'arrive pas habituellement chez les dirigeants politiques. Kylian avec la médaille d'or autour du cou serait le parfait adieu avant d'atterrir dans la capitale espagnole. Ce serait bien pour la France et aussi, je pense, ce serait bien pour Madrid », explique Fred Hermel, qui n'a évidemment aucun doute sur la signature du champion du monde 2018 à Madrid et de la victoire de la France lors des Jeux Olympiques à Paris cet été.