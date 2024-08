Mbappé ouvre son compteur buts au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Il n'aura fallu que 68 minutes à Kylian Mbappé pour marquer son premier but pour le Real Madrid. Jusque là plutôt discret, le Français a profité d'une offrande de Bellingham dans la surface pour fusiller le portier de l'Atalanta d'une frappe en pleine lucarne. Un but important pour permettre au Real Madrid de mener 2-0 dans cette Supercoupe de l'UEFA. Un premier but dès son premier match avec les Merengues, l'histoire à Madrid démarre parfaitement pour Kylian Mbappé.