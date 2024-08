Mbappé n’a pas acheté le SM Caen pour rigoler

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'arrivée de Kylian Mbappé à la tête du SM Caen va permettre au club normand de changer de dimension. Tous les retours sont positifs, et le clan Mbappé compte prendre cette mission très au sérieux.

C’est la grande information de ces derniers jours en France, Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG pour signer au Real Madrid, il a désormais un club dans son escarcelle. Avec l’énorme salaire que lui versait Paris et les sponsors qui le suivent depuis quasiment 10 ans, l’attaquant de l’équipe de France possède une société d’investissement très puissante. Il en a profité pour racheter le Stade Malherbe de Caen, un club qu’il a toujours eu haute estime, et dont le propriétaire Pierre-Antoine Capton cherchait un nouvel actionnaire majoritaire. C’est chose faite avec l’arrivée de la société de Kylian Mbappé qui détient désormais 80 % du SM Caen.

Mbappé à Caen, c'est la culture de la gagne

De quoi surprendre car il est rare de voir un joueur en activité, aussi prestigieux soit-il, racheter aussi facilement un club de haut niveau, puisque Caen se place dans le haut de tableau de Ligue 2 avec des infrastructures, un centre de formation et un stade de bonnes qualités. Mais pour Patrice Garande, figure légendaire de Malherbe, une telle arrivée ne peut être qu’une bonne chose pour le club normand. « C’est une nouvelle hors norme. D’abord évidemment pour les garanties financières qui en découlent. Mais aussi pour l’image du club. Être associé au nom du meilleur joueur de la planète, c’est forcément un tremplin considérable. On connaît l’ambition de Kylian, sa culture de la gagne. S’il vient ici, ce n’est pas par caprice, c’est de toute évidence pour gagner, et donc bâtir un groupe qui permette à ce club de retrouver l’élite », a livré l’ancien attaquant dans les colonnes du Parisien.

𝟭𝟬 𝟬𝟬𝟬 à la 🏡



Pour la première fois, le @SMCaen dépasse cette barre symbolique en @Ligue2BKT. On continue ❤️💙 #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 1, 2024

Même version du côté de la Mairie de Caen, où on assure que le clan Mbappé ne venait pas pour un simple coup de communication mais bien pour aider le club à changer de dimension tout en conservant son côté familial et formateur. Les premiers éléments de réponses arriveront vite, car le mercato doit s’activer à Caen, qui ne possède pour le moment pas une équipe capable de jouer pour le haut du tableau en Ligue 2. Attiré par Caen en raison de sa proximité avec la région parisienne, le clan Mbappé pourrait en profiter pour aller chercher des joueurs de la capitale afin de renforcer l’équipe.