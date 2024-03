Mbappé dénonce la taupe du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a refusé de parler de son avenir au PSG ou au Real Madrid lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France. Mais l'attaquant français sait qui l'a trahi.

Kylian Mbappé est un maître de la communication, et le joueur de 25 ans l'a encore une fois démontré à la veille du match entre la France et l'Allemagne. Si le joueur du Paris Saint-Germain était là pour parler des Bleus, la présence de très nombreux journalistes espagnols et l'intérêt énorme des médias français ont fait que le numéro 7 du PSG a surtout dribblé plusieurs questions sur ce qu'il adviendra de lui en fin de saison. Interrogé sur sa décision supposée de partir du club de la capitale à la fin du Championnat, Mbappé n'a pas confirmé du tout son refus de prolonger, mais il a lancé une petite phrase qui a probablement résonné fort dans les couloirs du Paris SG. « Quelqu’un vous l’a dit ? Il faut donc poser la question à celui qui vous a annoncé ça. Lui, il sait, donc il faut lui demander », a répondu, avec malice, Kylian Mbappé. Et selon L'Equipe et Le Parisien, le coupable, ou plutôt les coupables seraient tout désignés.

Au PSG, la fuite vient du plus haut niveau

Pour Loïc Tanzi, qui couvre l'actualité du Paris Saint-Germain pour le compte du quotidien sportif, ceux qui ont fait fuiter le refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat ne sont ni dans le clan du joueur, ni des coéquipiers très proches, mais tout simplement les dirigeants du PSG et probablement Nasser Al-Khelaifi, qui a évidemment été le premier informé de la décision de sa star. Dans Le Parisien, on prend moins de précaution, et c'est bel et bien le président qatari des champions de France qui est clairement cité comme étant l'auteur des révélations faites en janvier dernier sur le choix du champion du monde 2018 de partir une fois que la saison 2023-2024 sera close. « Mbappé reste très largement énigmatique, évoquant un « il » dont on peut présumer qu’il s’agit du président du PSG, Nasser al-Khelaifi », précise notre confrère. Et cela a du sens.

Bien évidemment, cette fuite signée Nasser Al-Khelaifi est la théorie mise en avant discrètement par Kylian Mbappé, mais il est vrai qu'en laissant sortir cette information, la direction du Paris Saint-Germain a ensuite pu permettre à Luis Enrique d'assumer ses choix stratégiques de ne plus utiliser son attaquant vedette à 100% en Ligue 1. L'entraîneur espagnol a lui clairement dit qu'il préparait l'avenir sans Mbappé, ayant été informé officiellement par ses dirigeants du départ de son numéro 7. Un avoeu implicite que c'est bien au plus haut niveau que tout s'est organisé pour révéler le départ, libre, du Kid de Bondy au Real Madrid ou ailleurs.