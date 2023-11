Mbappé c'est Pelé, capitaine Kylian assume

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension en 2023, en devenant le capitaine des Bleus et en battant de nouveaux records de précocité.

Vice-champion du monde au Qatar, Kylian Mbappé est monté pour la première fois de sa carrière sur le podium du Ballon d'or. Le joueur du Paris Saint-Germain a également hérité du brassard de capitaine avec le retrait d'Hugo Lloris en sélection. À seulement 24 ans, l'ancien Monégasque a de plus dépassé la barre symbolique des 300 buts dans sa carrière. Conscient d'avoir pris en maturité, Kylian Mbappé s'est confié au micro de Téléfoot sur son évolution avec ce nouveau rôle. « Le brassard t'oblige à changer ! Même si tu ne veux pas, tu n'es pas fait pour être capitaine si tu ne changes pas. Quand je n'étais pas capitaine, j'avais une vision plus individualiste de mon match, maintenant l'objectif c'est de rassembler, que l'équipe ne forme qu'un. Pour moi, ce n'est qu'une étape : je sais où je veux aller, et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts. C'est symbolique et j'espère marquer encore de nombreux buts, c'est l'objectif » a déclaré l'attaquant parisien, conscient de son évolution depuis la prise du brassard en équipe de France et toujours motivé pour briser des records.

Un modèle de réussite, sur et en dehors du terrain

Car si Mbappé ne cesse de marquer, de gagner et d'impressionner, certains avaient compris ce potentiel il y a quelques années. Comme Arsène Wenger. « Quand il a débuté, j'ai dit c'est Pelé ! À l'époque, on m'avait dit que j'étais un peu fou mais c'est l'impression que j'ai eu raison. Il a un potentiel énorme. Jusqu'où Mbappé est-il prêt à se pousser pour sans arrêt se remettre en question et continuer de progresser. C'est le meilleur joueur dam monde aujourd'hui » a assuré l'ancien entraîneur d'Arsenal, admiratif devant le joueur du PSG. Un avis partagé par son père qui le décrit comme plus qu'un footballeur, un modèle de réussite et de motivation pour les plus jeunes. « Kylian est devenu quelqu'un qui regarde surtout ce qui se passe en dehors du foot. Il a tout mon respect, et tout mon amour par rapport à l'homme qu'il est devenu » évoque Wilfrid Mbappé au sujet de son fils, pour qui il voue une admiration sans faille. Kylian Mbappé continue d'écrire sa légende, sur et en dehors du terrain.