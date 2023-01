Mbappé au Real Madrid, le PSG réclame 400 millions d’euros !

L'été pourrait être bouillant autour de Kylian Mbappé. Le Real Madrid fait toujours rêver l'international français, et le PSG pourrait demander un prix totalement fou pour ne pas perdre la face.

En plein mercato d’hiver, l’avenir immédiat de Kylian Mbappé ne fait pas l’ombre d’un doute. L’attaquant du Paris SG va finir la saison dans son club, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Et non pas 2025, comme marqué au dos du maillot lors de sa prolongation, puisque seule une option activable par le joueur français peut lui permettre d’aller aussi loin. Résultat, la question de son avenir revient vite sur la table. Il est bien difficile de se pencher sur la question, tant le printemps dernier avait montré que la donne était loin d’être simple, et que les bouleversements et rebondissements pouvaient intervenir à tout moment. Au début de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé avait en effet fait savoir qu’il rêvait de rejoindre le Real Madrid.

Le club espagnol avait saisi la balle au bond en se rapprochant du clan du Kid de Bondy, persuadé que la Maison Blanche allait accueillir une star mondiale pour zéro euro. Une première erreur aux yeux de Fayza Lamari, la mère de Kylian, qui n’a pas apprécié la fanfaronnade de Florentino Pérez, et lui reproche encore aujourd’hui de s’être trop épanché dans les médias locaux pour annoncer la venue indubitable du joueur parisien. La preuve, le célèbre présentateur Josep Pedrerol, proche de Pérez, avait annoncé qu’il mettait sa démission dans la balance si jamais Mbappé ne signait pas au Real.

Depuis, le Real et le clan Mbappé nient tous les deux s'être reparlés, affirme The Athletic dans un long dossier sur la situation de l’attaquant du PSG. Mais même dans le silence, auquel le média anglais ne croit pas vraiment, les positions peuvent se rapprocher. En effet, il ne fait pas de mystère que l’ancien monégasque n’a pas aimé la tournure des choses depuis sa prolongation. Le fait que Neymar reste, les échecs au mercato sur des pistes qu’il avait suggérées (Skriniar, Tchouaméni, Lewandowski) et le problème du fameux pivot ont agacé l’international français.

Résultat, son départ en fin de saison n’est pas impensable, même si Nasser Al-Khelaïfi préférera à tous les coups aller jusqu’au bout du contrat de Kylian Mbappé, et voir ce qu’il se passera en 2024. Concentré sur ses performances, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a néanmoins son avenir dans un coin de sa tête. Et même au sein du PSG, on sait très bien que le Real Madrid est capable de le faire craquer. « Le seul club qui peut réellement le faire lâcher le PSG, c’est le Real Madrid. Rien n’est impossible dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d’euros, ou même ne mettre aucune limite de prix », a confié un membre important du PSG à The Athletic, sous couvert d’anonymat.

