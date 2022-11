Mbappé attaqué, Yannick Noah connaît cette haine

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs semaines, l'image de Kylian Mbappé s'est un peu écornée. Entre le feuilleton de sa prolongation au PSG et l'affaire des droits à l'image en Equipe de France, l'attaquant est parfois accusé d'égocentrisme. Yannick Noah ne comprend que trop bien cette situation.

Malgré la victoire de Karim Benzema au dernier ballon d'or, la star du football français c'est bien lui : Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG continue de performer sur le terrain avec un statut de meilleur buteur de Ligue 1 entre autres. Surtout, sur le plan médiatique, il attire la lumière en bien comme en mal. Ces derniers temps, c'était plus néfaste qu'autre chose pour le prodige parisien. Il a été critiqué pour son combat personnel mené en faveur du changement des règles sur les droits à l'image collectifs en Equipe de France. De plus, la presse a fait écho de ses envies d'ailleurs au PSG sous fond de promesses non tenues par le club au mercato et de rivalité avec Neymar.

Mbappé est comme lui, Noah connaît ses problèmes

Ces diverses polémiques ont créé une image d'un Mbappé égoïste et individualiste dans l'esprit d'une partie de l'opinion publique. Un procès d'intention que connaît bien Yannick Noah selon ses dires. Interrogé sur l'antenne d'Europe 1, l'ancien champion de tennis et grand supporter du PSG a indiqué comprendre la mentalité de Kylian Mbappé. Un joueur qui lui ressemble dans ses origines et son comportement et qu'il considère presque comme un petit frère ou un fils. Pour lui, Mbappé paye le tribut de sa médiatisation colossale et rapide en France.

#Mbappe #France #Bleus #Noah #Cameroun



↔️ Des similitudes entre Yannick Noah et Kylian Mbappé ?



"Oui, de part ses origines. Je le regarde comme un petit frère. Il y a un lien d'affection. Et ce n'est pas lui qui change, c'est le regard des gens qui change !" pic.twitter.com/YUACCvb3Gk — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) November 12, 2022

« Moi ça m’est arrivé tout d’un coup. C’est pas le môme qui change, ce sont les gens autour de lui du jour au lendemain. C’est pas simple, je peux vous dire. Et moi ce que j’ai vécu, il y avait pas encore la médiatisation d’aujourd’hui. Déjà moi ça a été hyper hyper dur. Je me souviens très bien que beaucoup de gens disaient : « Oh la la ! Il a changé ! Il a pris la grosse tête ! » Non ! J’étais ambitieux mais tout d’un coup c’était le monde entier qui changeait autour de moi. On ne me regardait pas de la même manière et ça prend du temps avant de s’adapter. Sinon, on ne tient pas un mois face aux sollicitations quotidiennes. Donc, je vois très bien ce qu’il vit », a t-il témoigné. Comme tout grand sportif, Noah sait que ces difficultés lâcheront Mbappé dès que le succès pointera le bout de son nez. Cela tombe bien une coupe du monde approche à grands pas.