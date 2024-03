Mbappé annoncera son futur club « ‍comme un homme ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

En tant que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est présenté devant les médias à la veille du match face à l'Allemagne. Son avenir a inévitablement été évoqué.

Très attendu en conférence de presse ce vendredi à Lyon à la veille du match face à l’Allemagne, Kylian Mbappé a refusé d’entretenir les rumeurs sur son avenir. S’il a déjà fait savoir qu’il quitterait le PSG auprès de son président et des autres joueurs de l’effectif, sans toutefois l’annoncer publiquement, il se refuse à faire de son futur club un sujet de discussions officielles. Alors qu’il arrive en tant que joueur de l’équipe de France en conférence de presse, l’attaquant tricolore a tout de suite voulu mettre les choses au point, expliquant qu’il parlerait de son avenir quand il sera l’heure de l’évoquer.

Kylian Mbappé ne se trouve pas perturbé du tout

Départ pour Lyon ! 😄 pic.twitter.com/QtlUlypJKK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 22, 2024

« Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. Lorsque j’aurai quelque chose à annoncer, je me présenterai comme un homme. Tant que je ne l’ai pas fait, c’est que je n’ai rien à annoncer. Je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro. Je pense que ce sera réglé d'ici là. Je suis concentré sur l'équipe nationale », a livré Kylian Mbappé, avant de répondre avec humour à une question sur le fait que les interrogations sur son avenir pouvaient le perturber. « Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? », a glissé le buteur du PSG, qui a expliqué malicieusement qu’il ne savait pas s’il disputerait les Jeux Olympiques, et qu’il n’en avait pas discuté particulièrement avec son club, le Paris Saint-Germain.

A nouveau interrogé sur les prochaines semaines et le fait qu’il pourrait dévoiler son futur club, Kylian Mbappé a réitéré sa position, notamment sur le fait qu’il était non seulement concentré sur l’Euro avec les Bleus, mais avec la possibilité de tout gagner avec le PSG. C’est à dire le championnat, la Coupe de France, et la Ligue des Champions puisque le numéro 7 parisien évoque un triplé. « Moi j'ai dit que ce n'est pas un sujet. On est dans un sprint final. L'idée de faire un triplé est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus », a livré un Kylian Mbappé qui se sent en pleine forme physiquement, et est toujours aussi sûr de lui dans cet exercice face aux médias.