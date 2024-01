Le Real Madrid en panique, Mbappé est bien le Messie

L'élimination du Real Madrid en coupe du Roi et la mauvaise prestation de Vinicius Jr inquiètent les observateurs espagnols. Pour eux, Kylian Mbappé est indispensable pour un Real qui manque d'un vrai buteur voire d'un dynamiteur.

Kylian Mbappé serait-il utile au Real Madrid ? Au vu du début de saison impressionnant des Merengues, certains observateurs en doutaient clairement. Pour eux, le Real Madrid peut voir venir avec Vinicius Jr, le très polyvalent Jude Bellingham et Rodrygo. Néanmoins, tout a peut-être changé depuis jeudi soir. Le Real Madrid a été éliminé de la coupe du Roi par l'Atlético 4-2 après prolongation. Vinicius Junior est passé au travers du côté du Wanda Metropolitano. Le Brésilien n'a pas suffisamment pesé sur les débats, préférant utiliser son énergie pour se chamailler avec ses adversaires. L'ailier auriverde a t-il les épaules assez larges pour porter le Real vers les sommets européens ?

Au-delà de l'analyse du match de jeudi, une statistique inquiète les observateurs et notamment le site spécialisé Don Balon. Depuis le début de saison, Vinicius a marqué moins de buts que le décrié Joselu. L'attaquant espagnol au temps de jeu inférieur à Vinicius a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues contre 9 pour le Brésilien. D'une manière générale, Vinicius est trop peu décisif par rapport aux autres stars des grosses écuries : Harry Kane, Mohamed Salah, Erling Haaland et bien sûr Kylian Mbappé. Le transfert de l'attaquant du PSG apparaît obligatoire pour le Real Madrid.

Who Else?! Kylian Mbappé is in the #FC24 TEAM OF THE YEAR. 😎🇫🇷 pic.twitter.com/v48Ptiy3gv