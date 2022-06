Le boss du Real Madrid fait des aveux sur le dossier Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a refusé de signer au Real Madrid cet été, pour prolonger au PSG. De quoi mettre l'Espagne en furie, même si Florentino Pérez a décidé de tout dire sur ce dossier.

Le marché des transferts vient d’ouvrir ses portes il y a quelques jours, mais tous les spécialistes doivent déjà se remettre des évènements du mois de mai. En effet, promis au Real Madrid depuis des mois, voire des années, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en annonçant qu’il avait décidé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Cela a eu le don de rendre fou de rage les Madrilènes, des supporters aux médias. Même s’il y a eu quelques clins d’oeil sur les réseaux sociaux ou remarques grinçantes dans la presse, les joueurs du Real ont eux essayé de passer outre cette information qui était sur toutes les lèvres. Jusqu’à présent, Florentino Pérez, le « cocu » de l’affaire, avait lui aussi décidé de rester sobre. Même lors de la récente présentation d’Aurélien Tchouaméni, que Kylian Mbappé avait essayé d’orienter vers le Paris SG, le patron du Real Madrid s’était écarté de toute allusion à l’affaire Mbappé, en dehors d’un petit rappel sur la volonté parisienne de faire venir le Monégasque.

Mais ce mercredi soir, Florentino Pérez était l’invité d’El Chiringuito, la désormais célèbre émission qui a relayé le plus bruyamment les aléas de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Face à la pression mise par Josep Pedrerol, le boss de la Maison Blanche s’est expliqué, et a tenu à donner sa version des faits de A à Z. Une sortie en limpidité, qui remet les choses à leur place, et tord le cou aux rumeurs les plus folles, celles notamment qui faisaient état d’un pré-contrat signé entre Mbappé et le Real, avec donc une indemnité à verser pour le joueur français pour être resté à Paris. « Kylian Mbappé ne m’a pas trahi. Nous n’avons jamais signé de pré-contrat ou avons eu d’accord avant qu’il ne signe car ce n’est pas autorisé tout simplement. Aucune loi ne nous permet d’avoir un pré-contrat avec un joueur sous contrat », a tenu à précisé Florentino Pérez.

PSG, Real, Mbappé a changé de rêve

Le patron du Real Madrid s’est ensuite étendu sur son impression dans ce dossier complexe, et comment la star du PSG avait finalement changé d’avis, en raison d’une énorme pression de tous les côtés. Au final, il n’a plus reconnu le Mbappé d’avant au fur et à mesure des discussions. « Il a communiqué a tout le monde son souhait, son rêve, de jouer au Real Madrid. Il l'a manifesté publiquement. On le voulait en août dernier mais ça n'a pas été possible, le PSG a refusé de le vendre. Il s'est ensuite passé beaucoup de temps, il fallait attendre un an et 15 jours avant, la situation a changé. Puis il y a eu une série d’évènements. Le PSG lui a proposé d’être le leader du club. Le président de la République l'a appelé, ça touche un gamin même si ça n'a pas beaucoup de sens qu'il soit appelé par le président français. Il est très jeune, la pression nous affecte tous », a expliqué Florentino Pérez, qui a tout simplement noté que le rêve de Mbappé avait changé.

En tout cas, c’est sans animosité que Florentino Pérez a pris la parole, et il a tenu à faire savoir que cela ne changeait pas l’estime qu’il avait pour l’homme et le joueur. « Ce sont des décisions qui se respectent. Je respecte toujours Kylian. Il n’est pas venu parce qu’il ne voulait pas venir, tout simplement », a conclu le dirigeant espagnol, dont la victoire en Ligue des Champions a certainement aidé à prendre les choses avec beaucoup de philosophie.